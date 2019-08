Plakat za film, premiera katerega je bila načrtovana za konec septembra. Foto: IMDb

Sprva je bilo mišljeno, da bo film prišel v kinodvorane 27. septembra, zaradi strelskih pohodov v El Pasu v Teksasu in v Daytonu v Ohiu pa so se odločili ustaviti tudi njegovo trženje.

"Zdaj ni pravi čas za izdajo tega filma."

Po pisanju Reutersa studio ni dejansko navedel razloga za preklic, njegov predstavnik pa se ni odzval na prošnjo tiskovne agencije za komentar.

"Našim filmskim ustvarjalcem stojimo ob strani in bomo še naprej distribuirali filme v sodelovanju z drznimi in vizionarskimi ustvarjalci, kot so tisti, povezani s tem satiričnim družbenim trilerjem, vendar razumemo, da zdaj ni pravi čas za izdajo tega filma," so pri Universalu zapisali v izjavi za javnost.

Obreganje ob "liberalni Hollywood"

Omeniti velja, da je predsednik ZDA Donald Trump v petek v zapisu na Twitterju kritiziral "liberalni Hollywood" in se obregnil ob neimenovani film, ki še ni prišel v kinodvorane. "Film, ki prihaja, je narejen zato, da razvnema in povzroča kaos," je zapisal.

Kot je razvidno iz na spletu že objavljenih napovednikov za film, ta upodablja skupino premožnih zlikovcev, ki na prostem orkestrirajo lov na več Američanov, ki so zadržani proti svoji volji.

Na lovu za "obžalovanja vrednimi"

Film je izdelek hiše Blumhouse Productions, ki stoji za več priljubljenimi grozljivkami, med katerimi sta tudi The Purge (Očiščenje) in Get Out (Zbeži!). Tudi predstavnik te produkcijske hiše se po pisanju Reutersa ni takoj odzval na prošnjo za komentar.

Publikacija Hollywood Reporter je v preteklem tednu med navajanjem nekaterih podrobnosti iz scenarija zapisala, da eden izmed likov na neki točki v filmu lovljene osebke označi za "obžalovanja vredne".

V filmu, ki ga je režiral Craig Zobel, poleg Hilary Swank igrajo še Betty Gilpin (na posnetku), Emma Roberts in Ethan Suplee. Foto: IMDb

Del "košarice obžalovanja vrednih" ljudi

Gre za oznako, s katero je leta 2016 takratna kandidatka za demokratsko predsednico Hillary Clinton označila polovico podpornikov svojega republikanskega tekmeca Trumpa. Po njenih besedah so del "košarice obžalovanja vrednih" ljudi, ki so rasisti, homofobi, seksisti, ksenofobi ali islamofobi.

Vendar odkar je Clintonova izrekla te besede, nekateri izmed Trumpovih podpornikov to oznako zase uporabljajo kot znak časti.