Prenos v živo na MMC-ju Od 17.00: rdeča preproga

Od 19.00: podelitev nagrad

Povezovalki večera bosta igralki Anna Brüggemann in Aiste Diržiute, nagrade pa bodo podeljevala priznana imena evropske kinematografije. O prejemnikih nagrad je letos odločalo več kot 3.600 članov Evropske filmske akademije.

Foto: EFA

Med nominiranci za najboljši film so naslovi Obtožujem! (r. Roman Polanski), Nesrečniki (r. Ladj Ly), Bolečina in slava (r. Pedro Almodovar), Razbijalka sistema (r. Nora Fingscheidt), Najljubša (r. Yorgos Lanthimos) in Izdajalec (r. Marc Bellocchio).

Pravzaprav so vsi režiserji in režiserka omenjenih filmov ‒ z izjemo Lyja ‒ nominirani tudi za nagrado za režijo. Za nagrado za scenarij pa se potegujejo scenaristi in scenaristke filmov Bolečina in slava, Obtožujem!, Izdajalec in Nesrečniki ter režiserka in scenaristka filma Portret mladenke v ognju Celine Sciamma.

Film Bolečina in slava je v tekmi za nagrado za najboljši film, režijo, scenarij in igralca. Foto: IMDb

Lovoriko za najboljšega igralca si lahko obetajo Antonio Banderas (Bolečina in slava), Jean Dujardin (Obtožujem!) in Pierfrancesco Favino (Izdajalec). Med nominiranci so še gruzijski igralec Levan Gelbakhiani (And Then We Danced v režiji Levana Akina), nemški igralec Alexander Scheer (Gundermann v režiji Andreasa Dresna) in Islandec Ingvar E. Sigurosson za vlogo v filmu Beli, beli dan režiserja Hlynurja Palmasona.

Juliette Binoche. Foto: Reuters

V igri za nagrado za najboljšo igralko pa so oskarjevka Olivia Colman (Najljubša), Noemie Merlant in Adele Haenel (Portret mladenke v ognju). Trine Dyrholm se za nagrado poteguje z vlogo v filmu Kraljica srca režiserke May el-Toukhy, Viktorija Mirošničenko za vlogo v filmu Prekla Kantemirja Balagova, 11-letna igralka Helena Zengel pa z vlogo v Razbijalki sistema.

Znano je že, da bodo častno priznanje za evropski prispevek v svetovni kinematografiji drevi podelili francoski igralki Juliette Binoche, nagrado za življenjsko delo pa nemškemu režiserju Wernerju Herzogu.

Prizor iz filma Najljubša Yorgosa Lathimosa. Foto: IMDb

Najljubša ima že zdaj v žepu štiri kipce

Od 19. novembra so sicer že znani tudi dobitniki nagrad EFA v osmih kategorijah. Med njimi izstopa Lanthimosov film Najljubša, ki je prejel štiri lovorike, in sicer za filmsko fotografijo, montažo, kostume ter masko. Akademija pa je tudi že naznanila, da je dobitnica nagrade eurimages za koprodukcije hrvaška producentka Ankica Jurić Tilić.