Med bližnjimi prizori igralkinega obraza "v ekstazi" naj bi režiser Hedy zbadal v zadnjo plat z buciko, da bi izzval bolj pristne reakcije. Foto: IMDb

V Benetkah bodo pred odprtjem 76. filmskega festivala – že 27. avgusta – prikazali restavrirano kopijo filma Ekstaza češkoslovaškega režiserja Gustava Machatýja iz leta 1932. Film je na 2. izdaji beneškega filmskega festivala leta 1934 povzročil škandal, med drugim zaradi golote tedaj še ne 20-letne igralke Hedy Kiesler.

Film, v katerem je v glavni vlogi zaigrala avstrijska igralka Hedy Kiesler, ki je pozneje v Hollywoodu kariero ustvarila kot Hedy Lamarr, so restavrirali v filmskem arhivu v Pragi v sodelovanju z avstrijskim filmskim arhivom.

Cilj restavracije je bil pridobiti različico, ki bi bila kar najbližje originalu v češčini, ki je bil leta 1934 prikazan na festivalu v Benetkah. Izvirnik se namreč ni ohranil, zato so si morali pomagati s kopijami v tujih jezikih ter poznejšimi kopijami filma v češčini.

Ekstaza je zadnji film, ki ga je Machaty posnel v domovini, preden je emigriral v Avstrijo in nato v Italijo, Nemčijo in ZDA. Škandal je povzročil iz več razlogov – med drugim je Hedy Kiesler v nekaj prizorih popolnoma gola tekala po naravi in plavala v tolmunu.

Poleg golote je škandal izzval tudi posnetek, v katerem so prvič v zgodovini v mainstreamovskem filmu prikazali spolni odnos in obraz igralke v trenutku, ko zaigra orgazem. Žalostna, a najbrž ne presenetljiva zgodovinska opomba je, da je Lamar pozneje razkrila, da sta jo režiser in producent ukanila v snemanje prizora. Zagotovila sta ji, da njeni intimni deli ne bodo zares vidni, nato pa uporabila boljše leče, ki so dosegle točno to.

Ko je film videl igralkin mož Fritz Mandl, je zagrozil, da bo dal pokupiti in uničiti prav vse kopije filma.

Poklon velikemu portretistu tranzicijske Španije

Filmski festival v Benetkah bo potekal od 28. avgusta do 7. septembra. Letošnjega zlatega leva za življenjsko delo festival namenja "največjemu in najvplivnejšemu španskemu režiserju po Luisu Buñuelu" – cineastu Pedru Almodóvarju.

Direktor festivala Alberto Barbera je v sporočilu za javnost o Almodóvarju zapisal, da je ta v svojih filmih ponudil najbolj vsestranski, kontroverzni in provokativni portret Španije po vladavini Francisca Franca. Spomnil je, da so za njegove filme značilne teme, kot so transgresija, poželenje in identiteta, ki pa se jih loteva s pomočjo jedkega humorja in z neverjetno vizualno lepoto.