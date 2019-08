Zgodbe iz kostanjevih gozdov je slovensko-italijanska koprodukcija, ki je nastajala približno sedem let. Foto: SFC

Sledile bodo štiri ponovitve, dve za profesionalno občinstvo in dve za akreditirane obiskovalce.



V festivalski sekciji Discovery

Film, ustvarjen v produkcijski hiši Nosorogi, je bil kot eden prvih med letošnjo selekcijo izbran v festivalsko sekcijo Discovery, kjer bodo občinstvu predstavljeni avtorji s prvimi in drugimi filmi.



Sekcija je skupaj s celotnim festivalskim programom od letošnjega leta nekoliko preoblikovana in postaja zaradi velikega števila filmov, ki kandidirajo za izbor na festivalu, bolj ekskluzivna, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).



S skrivnostno glasbo teremina

Programska selektorica sekcije Discovery Dorota Lech je o filmu zapisala: "Gregorja Božiča je raziskovanje starih primorskih sadnih sort pripeljalo do mogočnih kostanjev, ki rastejo na območju Benečije, in zgodb ljudi, ki so jih tam posadili. Vsaka podoba na traku tega 35 milimetrskega filma je zaznamovana s kultivirano lepoto in pospremljena s skrivnostno glasbo teremina. Poetičen in presunljiv prvenec; ganljiv poklon pozabljeni zemlji in njenim prebivalcem."



Pridih pravljičnega

Režiserjev prvenec je umeščen v obmejne beneške vasice v čas pred drugo svetovno vojno, ki je te kraje zaznamoval s hudo revščino in dolgoletnim valom izseljevanja lokalnega prebivalstva. Pridih pravljičnega spremljajo pripovedi zadnjih prebivalcev z gozdom poraslih dolin, ki se svojih domov še niso odločili zapustiti.



Filmska in igralska zasedba je mednarodna, pri filmu so sodelovali filmski ustvarjalci iz sedmih držav. Glavne vloge zasedajo Massimo De Francovich, Giusi Merli, Ivana Roščić, v stranskih pa bo mogoče videti Tomija Janežiča, Anito Kravos, Natašo Keser in Janeza Škofa.



Filmski festival v največjem kanadskem mestu velja za enega najpomembnejših dogodkov v filmskem svetu, obenem pa je pogosto namig za dobitnike oskarjev. Potekal bo med 5. in 15. septembrom.