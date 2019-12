Sicer je žirija v sestavi Domen Fras, Nina Kožar, Riko Rižnar, Irena Štaudohar in Vlasta Vičič izbrala pet nominirancev, vendar so zadnjo besedo imeli obiskovalci sejma.

Knjiga leta je postal risoroman Vinjete straholjubca avtorice Eve Mahkovic in ilustratorke Eve Mlinar.Foto: Osebni arhiv Eve Mahkovic/Nina Cijan

Lovorika za slovenske avtorje vseh žanrskih usmeritev

Žirija je pod drobnogled vzela na natečaj prijavljene knjižne izdaje, ki so izšle od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2019. Ocenjevala jih je po načelu knjiga kot celota, pri čemer je upoštevala naslednje kriterije: vsebina, ureditev, jezik, oblikovanje, ilustracija, fotografija in grafika.

"Piska Eva Mahkovic čudovite besedne zveze osebnih refleksij črpa iz neskončnega besednjaka, ilustratorka Eva Mlinar prepoznavne simbole mnogih kultur virtuozno kolažira v navdihujoče pokrajine njunega fantastičnega, med angele in demone razpetega sveta, polnega skrivnostnih krajev, nenavadnih bitij, nepričakovanih doživetij in nedoumljivih situacij," še beremo v utemeljitvi nagrade. Omenimo, da je ta nagrada namenjena knjigam slovenskih avtorjev vseh žanrov.

"Z odličnim oblikovanjem in perfektno realizacijo je knjiga nadzorovana do najmanjših podrobnosti, ki krepijo bralčevo izkušnjo srečevanja z vznikajočim žanrom risoromana," je še zapisal Fras in dodal, da Zavod VigeVageKnjige z izdajo svojega prvega izvirnega slovenskega risoromana Vinjete straholjubca "ambiciozno utira pot s tradicijo neobremenjeni, in morda prav zaradi tega, tako zelo privlačni literaturi".

Med petimi finalistkami dve knjigi Eve Mahkovic

Sicer pa so bile za letošnjo nagrado nominirane še Blodnik po Istri: Ne sprašujte za pot avtoric Agate Tomažič, Tamare Langus in Teje Kleč z ilustracijami Milanke Fabjančič, 12 korakov za okolje: za velike spremembe z malimi dejanji Grete Osredkar z ilustracijami Mateja Lavrenčiča, Na tak dan najbolj trpi mastercard Eve Mahkovic, ki jo je oblikovala in ilustrirala Hana Jesih in Pesem sem - Razumljive pesmi za nerazumljive čase Aleša Štegra in Igorja Sakside, ki jo je oblikovala Maja Licul, fotografije je prispevala Marjeta Marinčič.

Nina Kožar je pred razglasitvijo zmagovalke o nominiranih knjigah povedala, da so letos po naključju izbrali knjige, ki izhajajo iz naravnega komunikacijskega okolja mlajših generacij - tri so nastale na družabnih omrežjih, ena pa tako deluje. Irena Štaudohar je letošnji izbor nominirank označila kot sodobnejši od prejšnjih let in dodala, da nobene od nominiranih knjig ni mogoče popredalčkati v nek literarni žanr, vse pa druži, da ilustracija in vsebina zelo dobro komunicirata.

Vlasta Vičič je dodala, da se ji zdi pomembno, da žirija usmeri žaromete na knjige, ki morda zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ne bi bile prisotne v javnosti. Rižnar je izpostavil, da je bilo v letošnjem naboru knjig, ki so jih na natečaj poslale založbe, skoraj enkrat več knjig kot lani, kar kaže, da založbe z leti prepoznavajo težo te nagrade, Fras pa je izpostavil inovativnost in drznost nominiranih knjig.

Kateri spletni knjižni projekt se je letos najbolj izkazal?

Poleg najboljše knjige, so danes razglasili še prejemnika priznanja za spletni knjižni projekt, kar je postal portal Lahkonočnice. Ta je nagrado prejel za "inovativen pristop k spodbujanju otroške domišljije, branja in umetnosti pripovedovanja".

Najboljši letošnji spletni knjižni projekt Do spletnega portala Lahkonočnice lahko dostopate tukaj.

Kot piše v utemeljitvi, Lahkonočnice v poplavi risank, igric in različnih aplikacij izstopajo tako po svojem izrazitem družbenem angažmaju, kot tudi po dobro domišljenem nagovoru skozi različne komunikacijske kanale, s katerimi so starši, z njimi pa tudi otroci, danes najpogosteje v stiku.

Sklep s podelitvijo nagrade Fabjana Hafnerja

Letošnji knjižni sejem se bo sklenil drevi s podelitvijo nagrade Fabjana Hafnerja 2019, s katero izmenjaje odlikujejo izjemne prevajalce iz nemščine v slovenščino in slovenščine v nemščino.