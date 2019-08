Predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved. Foto: BoBo

Anonimno grožnjo je Medved prejel ob tem, ko je njegov sindikat odpovedal za soboto napovedan protest zaradi problematike zveri in zamrznil protestne dejavnosti.

Medved je grožnjo prijavil policiji, ki že ukrepa, je povedal za Slovensko tiskovno agencijo. Sindikalist namerava nemoteno nadaljevati delo.

Medved je član SLS-a in ne verjame, da bi grožnja prišla iz te stranke. "Kdor to pravi, zavaja," je pojasnil za STA.

Sindikat kmetov Slovenije se je zaradi problematike zveri – medvedi in volkovi so se prenamnožili, posledično so napadi na rejne živali in škode vse pogostejše – podal v niz protestov, a se jih je po torkovem srečanju s predsednikom vlade Marjanom Šarcem in ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandro Pivec odločil zamrzniti, prav tako zahtevo po odstopu ministra za okolje Simona Zajca.

Sindikat je doslej izvedel en protest, 10. avgusta v Velikih Laščah. Naslednji bi bil to soboto v Gornji Radgoni ob začetku mednarodnega kmetijsko-živilsko sejma Agra, a so ga zamrznili. Vseeno pa bo protest to soboto v Gornji Radgoni pripravila stranka SLS, če vlada do petka med drugim z ustreznim aktom ne sprosti odstrela volkov v vseh primerih, ko volk napade domače živali v ograjenih pašnikih ali je opažen v neposredni bližini domačij.

Sindikat kmetov Slovenije pri protestu SLS-a ne sodeluje, so zagotovili v sindikatu, ki svojim članom svetuje, da se tega protesta ne udeležijo. "V Sindikatu kmetov Slovenije menimo, da na podlagi doseženega dogovora s predsednikom vlade in aktivnih pogajanj o problematiki zveri protest v tem trenutku ni nujen," so dodali.

Kmetje so nezadovoljni zaradi napadov volkov in medvedov. Fotografija je simbolična. Foto: Pixabay

Odzivi na anonimno pismo

Na grožnjo so se odzvali v SLS-u. "Obžalovanja vredni so poskusi nekaterih medijev in nekaterih vladnih predstavnikov, da bi za grožnje predsedniku sindikata kmetov obtožili kar SLS," so poudarili. "Posebno nas presenečajo izjave kmetijske ministrice Aleksandre Pivec, ki namesto odločne obsodbe tistih, ki preprečujejo zmanjšanje staleža zveri na ustrezno raven, usmerja prst v SLS, češ da se grožnje pojavljajo zaradi političnega angažiranja stranke SLS."

Na grožnje prvemu sindikalistu kmetov sta se na družbenem omrežju Twitter že odzvala ministra za kmetijstvo in za okolje Pivčeva in Simon Zajc.

"Z žalostjo in zaskrbljenostjo sem sprejela informacijo, da so predsedniku sindikata kmetov anonimno grozili s smrtjo in požigom kmetije. Opozarjala sem, da politizacija primera lahko privede do skrajnih situacij, danes se žal to dogaja. Nekdo si ne želi dogovora in umiritve ..." je tvitnila ministrica.

Predsednik Sindikata kmetov, Anton Medved je prejel grožnje s smrtjo in požigom kmetije. Tega si človek, ki je vse svoje življenje pošteno delal, ne zasluži. Pošiljatelj je navaden strahopetec, ki ga vodi samo lasten interes in odsotnost vsake empatije. Očitno je dialog moteč. — Marjan Šarec (@sarecmarjan) 22. avgust 2019

Pivčeva je zgrožena, da je politizacija upravljanja zveri privedla do stanja, ko so nekateri izgubili kompas. "Vsakršne grožnje so zavržno dejanje, ki ga moramo kot družba najostreje obsoditi. Le dan je minil od dogovora in zamrznitve protestnih dejavnosti sindikata ... Žalostno," je dodala.

Kot je še tvitnila ministrica, je "znano, da je sindikat kmetov na podlagi dogovora pri predsedniku vlade zamrznil svoje protestne dejavnosti, saj se večina njihovih zahtev že uresničuje oz. so v fazi realizacije". "Kmetje in sejem Agra, ki je namenjen prav njim, ne smejo postati tarča interesov posameznikov ..." je še poudarila.

Grožnje je po navedbah SLS-a prejel tudi predsednik stranke Marjan Podobnik. Foto: BoBo/Bor Slana

"Pretresle so me grožnje, ki jih je prejel Medved. To ni način, na katerega se rešuje težave in nikoli ne sme postati," pa je medtem tvitnil Zajc.

V SLS-u so v sporočilu za javnost pojasnili še, da je Medved pismo z grožnjo, datirano s 16. avgustom 2019, na njegov dom prejel v četrtek zjutraj. Medved po njihovih pojasnilih zavrača namigovanja, da bi bila grožnja povezana z zamrznitvijo protesta, po njegovem mnenju za grožnjami stojijo tisti, ki nasprotujejo njegovim prizadevanjem za zmanjšanje števila zveri na podeželju.

"Grožnje predsedniku Sindikata kmetov Slovenije so le vrh ledene gore nenormalnosti, ko govorimo o zvereh in ljudeh. Zaradi odločnih zahtev za zmanjšanje števila zveri, da bi zaščitili ljudi in njihovo premoženje, je pred tednom dni, po novinarski konferenci, prejel grožnje tudi predsednik SLS-a Marjan Podobnik, ki jih je prijavil na policijski postaji Ribnica," so še navedli v SLS-u.