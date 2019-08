Medvedi in volkovi so v zadnjem obdobju vse pogosteje glavna tema v medijih. Foto: EPA

Predstavniki ključnih deležnikov so ta teden na sestanku z okoljskim ministrom Simonom Zajcem, ki so ga sklicali po glasnih kritikah in protestih v kmetijskih vrstah zaradi neučinkovitega odstrela volka po interventnem zakonu, dorekli nekatere spremembe, ki naj bi povečale njegovo učinkovitost. Novost je tudi pri izrednih odločbah.

Potem ko so lovci opozorili, da je območje odvzema preveč ozko določeno, posledično pa je bil med lovci prisoten strah pred kaznimi, so na torkovem sestanku poiskali rešitev, ki naj bi postopek odstrela olajšala. Z njo se spreminja postopek za odstrel volka tako po interventnem zakonu kot po posebnih odločbah.

Razširili območje odstrela volkov

Doslej odstrel le na pašnikih

"Danes smo se dogovorili, da tako zavod za gozdove kot zavod za varstvo narave, ki dajeta mnenja, upoštevata to, kar zakon tudi dopušča. Torej, da se ne omejita le na travnik, ampak da v svojih mnenjih odslej določata, kar zakon dopušča ‒ celotno območje, kjer se trop giblje," je v izjavi novinarjem po torkovem sestanku v Ljubljani dejal minister. Tako je odpadla ovira preveč ozko določenega območja odstrela, do zdaj so lovci namreč odstrel lahko izvedli le na pašnikih ali v njihovi neposredni bližini, posledično pa tudi strah pred kaznimi. "Kar se interventnega zakona tiče, zdaj pričakujem, da se bo lažje izvajal. Je pa, kot so lovci opozorili, to vseeno še vedno zahteven postopek," je poudaril. Medtem je SLS ponudil 500 evrov za vsakega odstreljenega volka.

V gozdu v bližini Podkraja v občini Ajdovščina je v torek medvedka napadla lovca. Lovec se je po navedbah novogoriške policijske uprave medvedki z mladičem nevede približal, ta pa ga je nato ugriznila v nogo ter popraskala po glavi in telesu. 67-letnik je medvedko s kričanjem pregnal in sam poiskal zdravniško pomoč. Kot so sporočili novogoriški policisti, so jih o napadu obvestili zdravstveni delavci malo pred 22. uro. Patrulja je z zbiranjem obvestil ugotovila, da je bil lovec na gozdni cesti Podkraj‒Bukovje. Po nekajminutni hoji je sedel pod drevo in približno deset metrov stran zagledal medvedko, težko okoli 150 kilogramov, takoj zatem pa je v bližini zagledal še mladiča. V tistem trenutku je medvedka pritekla do lovca, ga ugriznila v desno nogo ter popraskala po glavi in telesu. Lovec je nato s kričanjem medvedko z mladičem pregnal in se napotil na urgenco po prvo pomoč.

Vse kaže, da ne gre za medvedko, ki bi bila posebej agresivna, ampak samo kaže ustaljen vzorec obnašanja medvedke z mladiči, ki je ogrožena. Dogodek se je zgodil v strnjenem gozdu zunaj naselja in v ožjem območju medveda. Zavod za gozdove Slovenije

Po mnenju zavoda ni potrebe za izredni odstrel

Po nudeni prvi zdravniški pomoči so lovca odpustili v domačo oskrbo. O napadu so obvestili intervencijsko skupino zavoda za gozdove in pristojno lovsko družino, ki bosta poskrbeli za ustrezne ukrepe. Kot so sporočili iz Zavoda za gozdove Slovenije, je intervencijska skupina zavoda po analizi dogodka na kraju srečanja medvedke z mladičem in lovca ugotovila, da je šlo za nesrečno naključje ‒ lovec se je namreč znašel med mladičem in medvedko, ki ga je poškodovala, nato pa se umaknila. "Vse kaže, da ne gre za medvedko, ki bi bila posebej agresivna, ampak samo kaže ustaljen vzorec obnašanja medvedke z mladiči, ki je ogrožena. Dogodek se je zgodil v strnjenem gozdu zunaj naselja in v ožjem območju medveda," so pojasnili. Po mnenju zavoda ni potrebe za izredni odstrel te medvedke, jo pa bodo še naprej spremljali in ob zaznani možnosti za ponovitev konflikta ustrezno ukrepali. Medvedja populacija se je pri nas precej povečala, v državi je okoli 1.000 medvedov. S številčnostjo medvedov po pojasnilih zavoda narašča tudi možnost srečanj človeka in medveda, ki se lahko potencialno tudi nesrečno končajo.