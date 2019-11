Čeprav vodi manjšinsko vlado, Premier Šarec verjame, da bosta proračuna dobila dovolj podpore pri poslancih. Foto: DZ/Matija Sušnik

Poslanci DZ-ja so razpravo o predlogu proračunov začeli že v torek, ko je finančni minister Andrej Bertoncelj povedal, da ohranjata visoko raven socialne varnosti, med drugim se lahko pohvalita tudi z razvojno komponento.

Ob tem je izpostavil proračunski presežek, ki bo omogočil opazno zmanjšanje dolga, in dejal, da gre za enega najboljših proračunov med evrskimi državami.

V opoziciji teh odlik v obravnavanih dokumentih ne vidijo. Kot so opozarjali v razpravi, bi bil zdaj primeren čas za reforme, teh pa vlada ni predvidela. Svoje glasove so kljub temu obljubili v SNS-u. V koalicijskih strankah so z načrti vlade zadovoljni, bi pa v nekaterih omilili fiskalno pravilo, da bi bilo več denarja za naložbe.

Zniževanje DDV-ja za publikacije

DZ ima na dnevnem redu še predlog novele zakona o davku na dodano vrednost, ki predvideva znižanje obdavčitve knjig in drugih publikacij s sedanjih 9,5 na pet odstotkov.

Po vetu državnega sveta pa bodo poslanci znova odločali o treh zakonih. Medtem ko sta zakon o postopku sodnega in zunajsodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank in novela zakona za uravnoteženje javnih financ tudi v drugo dobila zeleno luč pristojnih delovnih teles, pa slabše kaže noveli zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki bi ukinila dodatek za delovno aktivnost. Na pristojnem odboru DZ-ja ni dobila zadostne podpore, zato je ministrstvo za delo napovedalo, da potrebnih 46 glasov podpore ne bo več iskalo.