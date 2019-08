Dijaki in študenti, ki se v šolo ali na fakulteto vozijo vsak dan, lahko kupijo mesečno vozovnico, ostalim pa pripada vozovnica za 10 voženj. Foto: BoBo

Dijaki in študenti so, kot je znano, upravičeni do nakupa subvencioniranih vozovnic v javnem potniškem prometu - v avtobusnem, železniškem ali mestnem -, če je njihovo prebivališče najmanj 2 kilometra oddaljeno od kraja izobraževanja. Kot piše na spletni strani eUprava, je mogoče zaprositi za različni obliki vozovnic: mesečno (do nje so upravičeni tisti, ki med izobraževanjem dnevno potujejo od kraja bivanja do kraja izobraževanja in nazaj) in vozovnico za 10 voženj na mesec (do nje so upravičeni vsi, ki živijo več kot dva kilometra od kraja šolanja.

Na Avtobusni postaji Ljubljana so pojasnili, da lahko dijaki, ki se prvič vpisujejo v program srednješolskega izobraževanja in še nimajo elektronske kartice IJPP ali urbane, z digitalnim potrdilom na spletni strani eUprave izpolnijo vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice. V predal moja eUprava bodo kasneje prejeli potrdilo o odobritvi vloge, ki ga natisnejo in z njim kupijo vozovnico pri izbranem ponudniku (v tem primeru na ljubljanski avtobusni postaji). Tam jim bodo lahko izdali elektronsko kartico IJPP z izbranim dobroimetjem. Vlogo lahko tudi natisnejo in izpolnijo ročno.

Več informacij o subvencioniranih vozovnicah. Cene ostajajo iste kot lani.

Za podaljšanje vloge za novo šolsko leto je treba izpolniti vlogo za podaljšanje subvencionirane vozovnice. Tudi to vlogo lahko študentje in dijaki bodisi izpolnijo elektronsko bodisi natisnejo in izpolnijo ročno.

Različne cene mestnih avtobusnih vozovnic

Mesečna enotna vozovnica v Ljubljani stane 20 evrov, mesečno doplačilo za ljubljanski mestni promet za 10 voženj pa 10 evrov.

Doplačilo za 10 voženj z mestnim prometom v Mariboru znaša 5 evrov, na Jesenicah pa 15 evrov. Za letni prevoz z mestnim prometom bodo morali dijaki v Mariboru odšteti 50 evrov, študentje 45 evrov, na Jesenicah pa dijaki 150 evrov, študentje pa 135 evrov.

Študentje in dijaki, ki na izobraževanje potujejo iz od 60 do 90 kilometrov oddaljenih krajev, bodo za 10 voženj z enotno vozovnico odšteli 35 evrov.

Subvencionirani prevozi le med šolskim oz. študijskim letom

Za dijake in udeležence izobraževanja odraslih se prevozi subvencionirajo v obdobju od 1. septembra do 30. junija tekočega šolskega leta. Za študente se prevozi subvencionirajo od 1. oktobra do 30. junija tekočega študijskega leta, od julija do septembra pa imajo pravico do nakupa mesečne vozovnice za deset voženj na mesec.