Izbirna komisija, ki je preverila izpolnjevanje pogojev in primernost prijavljenih kandidatov za predsednika KPK-ja, je predsedniku republike Borutu Pahorju izročila seznam z imeni, ki so po njenem mnenju primerna za imenovanje. Komisija je svojo odločitev sprejela soglasno, je ob predaji seznama povedal njen predsednik Janez Stare.

Kot je povedal Stare, je komisija seznam oblikovala na podlagi predložene dokumentacije kandidatov in osebnega pogovora z njimi, na katerega se je od devetih kandidatov odzvalo osem.

Pahor mora zdaj novega predsednika KPK-ja imenovati v 30 dneh, pri čemer lahko izbira zgolj med kandidati s predloženega seznama. Lahko pa se tudi odloči, da ne imenuje nobenega izmed njih, in postopek javnega poziva ponovi.

Ob začetku postopka je sicer predsednik republike izrazil željo, da bi imel možnost na omenjeno funkcijo predlagati osebo, ki lahko s svojo moralno integriteto in strokovno avtoriteto uspešno vodi KPK.

Za mesto predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) so se poleg zdajšnjega predsednika Borisa Štefaneca in njegovega namestnika Uroša Novaka potegovali še svetovalka predsednika vrhovnega sodišča Tina Brecelj, načelnik upravne enote Ribnica Primož Bučan, novinar Rajko Gerič, upokojenec Jožef Majer, strokovni vodja Avto šole Lisjak Rajko Marković, višji sekretar službe vlade za zakonodajo in predavatelj Janez Pogorelec ter vodja centra za raziskovanje in socialne veščine na policijski akademiji in docent na mariborski univerzi Robert Šumi.