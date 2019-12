Knovs je na naslednjo sejo povabi tudi predsednika vlade in državnega sekretarja na vladi. Foto: BoBo

Glede pristojnosti nadzora nad kadrovanjem na Sovi ostajajo vsaksebi, spor o pristojnosti pa je očitno nastal tudi z ministrstvom za notranje zadeve.

Komisija DZ-ja za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je na torkovi seji, na kateri so med drugim obravnavali zaposlitev znanke premierja Marjana Šarca na Sovi, opravila pogovore z županom Občine Škofljica Ivanom Jordanom, glavno inšpektorico inšpektorata za javni sektor Lidijo Apohal Vučković ter direktorjem Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Rajkom Kozmeljem.

Kot so zapisali v današnjem sporočilu, je iz posredovane dokumentacije in na podlagi opravljenega pogovora z inšpektorico komisija ugotovila, da Šarčeva znanka 4. marca letos ni izpolnjevala vseh pogojev za delovno mesto, ki ga je zasedla. Delovno mesto v Sovi pa je obdržala, ker je bila z njo 3. septembra sklenjena nova pogodba in pozneje še aneks k pogodbi z dne 30. septembra, s katerima je bila prerazporejena na delovno mesto, za katero je izpolnjevala pogoje. "Nenavadno je tudi to, da je uslužbenka dobila pozitivno zdravniško spričevalo za zaposlitev na Sovi v času, ko je bila sicer na dolgotrajnem bolniškem staležu. Če bi bil inšpekcijski nadzor opravljen v času veljave prve pogodbe, bi inšpektorat predlagal kadrovski komisiji razveljavitev pogodbe," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost po torkovi seji.

Sistemska težava pri zaposlovanju v Sovi

Apohal Vučkovićeva je sicer konec novembra ob predstavitvi ugotovitev inšpektorata dejala, da pogojev za razveljavitev pogodb uslužbencev, ki so jih zajeli, ni bilo. Pri dveh tudi zato, ker pogodbi o zaposlitvi, ki so ju preverjali, nista več aktualni, v enem primeru od tega zaradi prezaposlitve znotraj Sove. A tudi če bi še veljali pogodbi, ju ne bi razveljavili, saj je tako tudi ob podobnih primerih, ko zaposlijo v javnem sektorju kandidata, ki mu recimo manjka še izpit o splošnem upravnem postopku, a se ve, da ga bo opravil v kratkem, je tedaj pojasnjevala inšpektorica.

Ob tem je ugotavljala še, da se nepravilnosti ponavljajo in da gre pravzaprav za nepravilno prakso v Sovi, ki ne spoštuje lastnih internih aktov. Da gre za sistemsko težavo pri zaposlovanju, pa zaznava tudi Knovs. Apohal Vučkovićeva je sicer novembra pojasnila še, da se tovrstne kršitve tudi pri drugih organih pojavljajo precej pogosto. Zato je inšpektorat zgolj izrekel ukrepe, ki se nanašajo na pravilno poslovanje agencije v prihodnje, Sova pa se je javno že zavezala k njihovemu spoštovanju.

Knovs je ugotovil tudi, da je inšpektorat pri omenjenem nadzoru preverjal zgolj listinsko izpolnjevanje pogojev, ni pa preverjal vsebinskih kompetenc, saj za to nima pooblastil. Za inšpekcijo tako ni bilo moteče, da znanje tujega jezika ni bil pogoj za zaposlitev na delovno mesto v Sovi, ki se ukvarja z mednarodnim sodelovanjem. Da bi razjasnili, kako so se v postopkih zaposlovanja upoštevale vsebinske kompetence, bodo pred komisijo povabili tudi vodjo kadrovske službe in člane razpisnih komisij.

Preveriti nameravajo tudi, ali je Sova presegla svoja pooblastila, ko je glede na navedbe Kozmelja "opozorila v zvezi z njenim delom detektivsko agencijo, ki jo je najela Občina Škofljica". Občina naj bi namreč po poročanju medijev detektivski agenciji naročila spremljanje Šarčeve znanke, ki naj bi bila tedaj zaposlena na občini.

Knovs povabil tudi Marjana Šarca in Damirja Črnčeca

Člani Knovsa so direktorju Sove tudi ponudili, da končajo nadzor nad zaposlovanjem na Sovi, če jim kot direktor to omogoči. "Direktor Sove je ponujeno odklonil z utemeljitvijo, da komisija nima mandata za nadzor zaposlovanja na Sovi, zato komisiji ni preostalo drugega, kot da poleg vodje kadrovske službe in članov razpisnih komisij na naslednjo sejo povabi tudi predsednika vlade Marjana Šarca ter državnega sekretarja na vladi Damirja Črnčeca," so zapisali v sporočilo.

Spor med Knovsom in ministrstvom za notranje zadeve

Še en spor glede pristojnosti pa se je odprl tudi med Knovsom in ministrstvom za notranje zadeve. Knovs je namreč v torek obravnaval tudi izvedbo javnega naročila za izgradnjo infrastrukture in vzdrževanje digitalnega radijskega sistema državnih organov po standardu TETRA. Ministrstvo za notranje zadeve pa jim je v odgovoru na vabilo na sejo "odreklo pristojnost obravnave", prav tako se predstavniki omenjenega ministrstva niso udeležili seje.

"Glede na to, da je komisija v prejšnjem mandatu že obravnavala omenjeno tematiko ter glede na to, da gre za nevaren precedens, je komisija ugotovila, da je ministrstvo za notranje zadeve s tem, ko se ni odzvalo vabilu in se udeležilo seje Knovsa, ravnalo v nasprotju z zakonom o parlamentarnem nadzoru," je Knovs zapisal v današnje sporočilo in dodal, da "gre za nesprejemljivo oviranje dela komisije, za katerega ministrstvo nima utemeljenih razlogov in pravne podlage".

Knovs bo zahteval, da ministrstvo pripravi in mu pošlje pisno poročilo o poteku izvedbe javnega naročila.