Lenarčič je zdaj veleposlanik Slovenije pri Evropski uniji. Foto: BoBo

Po predstavitvi je Janez Lenarčič dejal, da bi bila podpora odbora dobra popotnica za nadaljevanje procesa, zato upa, da jo bo dobil. "Upam na podporo, čeprav danes nismo govorili o tem, kdo me bo podprl."

"Ko bo postopek v Sloveniji enkrat končan, se bo na evropski ravni šele dobro začel, zato je zame in za Slovenijo pomembno, da grem na to pot s čim boljšo popotnico," je pojasnil Lenarčič.

Kmalu odločanje na pristojnem odboru

Lenarčiča je za kandidata za evropskega komisarja predlagal premier Marjan Šarec, vlada je prejšnji četrtek njegov predlog podprla, a so ministri SD-ja glasovali proti. Šarec je ob tem dejal, da glede na sestavo ni nujno, da bo odbor DZ-ja za zadeve Evropske unije kandidata podprl. Odločitev odbora sicer za vlado, ki mora ime kandidata v Bruselj sporočiti do 26. avgusta, ni zavezujoča.

Na novinarsko vprašanje, ali se je morda moral na pogovorih soočiti z očitki na račun svojega dosedanjega dela v Bruslju, zlasti v povezavi z arbitražo, je dejal, da so s poslanskimi skupinami govorili tudi o arbitraži, pri čemer je spomnil na to, da je Evropska komisija kot celota o tem dvakrat odločala in povedala, da je razsodba zavezujoča in jo morata strani implementirati. "Tega ne gre mešati z izjavami posameznikov z vrha Evropske komisije, ki so včasih skrenile iz te smeri," je dodal.

O resorju, ki ga zanima, ni želel govoriti, češ da je odločitev o tem v rokah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Je pa izrazil prepričanje, da noben resor ni slab. "Na vsakem lahko komisar naredi veliko dobrega za Evropo, kar je dobro za Evropo, pa je dobro tudi za Slovenijo," je dejal.

Tudi širitvenega resorja, ki ga je kot eno izmed možnosti za Slovenijo pred kratkim omenil premier Marjan Šarec, ob tem pa je bilo slišati kritike, da je resor premalo ambiciozen, Lenarčič ne podcenjuje. Kot je pojasnil, se ta resor ne ukvarja samo s širitvijo, temveč gre za ves proces upravljanja držav v soseščini.

Prav tako Lenarčič ni želel govoriti o tem, kdo bo njegov naslednik na mestu vodje predstavništva Slovenije pri EU-ju. "V slovenski diplomaciji je dovolj izkušenih, sposobnih, vrhunskih diplomatov in diplomatk, tako da izbira ne bi smela predstavljati večje težave," je dejal.