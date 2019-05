Matej Tašner Vatovec je ob predstavitvi novele poudaril, da so se pri njej zgledovali po nekaterih drugih članicah Nata. Foto: BoBo

Vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner Vatovec je na današnji predstavitvi predloga novele dejal, da je trenutni sistem napotitev slovenskih vojakov na mednarodne vojaške misije v tujino netransparenten in nedemokratičen, zato Levica predlaga spremembe, s katero bi pristojnost za to dobil DZ oziroma poslanci. Predlagana sprememba zakona bi odprla prostor za javno razpravo in posledično bi morali poslanci in stranke prevzeti odgovornost za te napotitve, je še dejal Vatovec.

Kot primer, ki utemeljuje spremembo zakona o obrambi, je med drugim omenil aktualno misijo Nata v Latviji, v kateri sodeluje tudi Slovenska vojska. Po njegovih besedah je misija "zelo izrazito razkazovanje mišic Rusiji in državo tudi drago stane". V prvem letu je bil strošek 3,85 milijona evrov, za letos je predvideno 2,67 milijona evrov, ob tem, da misija ni časovno ni omejena, je še opozoril. Kot je še dejal, so tudi nedavni zapleti pri umiku slovenskih vojakov iz Malija in Libanona pokazali na težave, s kateri se sooča država pri pošiljanju vojakov na misije v tujini.

Spremembe so tudi del koalicijske pogodbe

Pri pisanju novele zakona o obrambi se je Levica zgledovala po nekaterih evropskih parlamentarnih demokracijah in članicah Nata, kot so Češka, Italija, Nemčija, Nizozemska, Norveška in Danska, ter nevtralnima Švedski in Irski.

Ker predlagane spremembe zakona o obrambi vsebuje tudi koalicijska pogodba, Levica pričakuje pozitivno opredelitev ministra za obrambo Karla Erjavca in koalicijskih strank do predloga. Te je Levica po besedah Vatovca seznanila pred skoraj dvema tednoma, zato pričakujejo, da so se že opredelili do predloga. Opredelitev koalicije do predloga Levica pričakuje še pred interpelacijo Erjavcu, do katere se stranke še ni opredelila, je še dejal Vatovec. V primeru, da bi predlog Levice o noveli zakona o obrambi med koalicijskimi strankami naletel na podporo, je pričakovati, da bi zakon sprejeli na julijski seji.