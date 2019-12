Inšpektorji pri nadzorih opažajo predvsem pomanjkljivosti pri označevanju pirotehničnih izdelkov. Foto: BoBo

Daniel Jug z Generalne policijske uprave je na novinarski konferenci uporabnike pirotehničnih izdelkov pozval, naj se pred uporabo seznanijo z navodili proizvajalca in upoštevajo predpisane varnostne razdalje do ljudi in objektov. Poleg prepovedanih petard so za nastanke poškodb najbolj nevarni doma narejeni pirotehnični izdelki, saj so nestabilni, je opozoril Jug. Pri uporabi pirotehničnih izdelkov po njegovih besedah ni prostora za alkohol in prepovedane droge. Simon Herman s kliničnega oddelka za travmatologijo kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je dodal, da naj bo "vsak, ki uporablja pirotehniko, v takšnem psihofizičnem stanju, kot da bi sedel za volan".

Lani so na UKC Ljubljana obravnavali najmanjše število poškodb zaradi uporabe pirotehnike v zadnjih 19 letih. Foto: BoBo

V primeru poškodbe moramo poklicati 112, v primeru opekline pa jo še pred tem hladiti in sterilno zaviti, je spomnil Herman. Lani je bilo v UKC Ljubljana obravnavanih pet poškodb zaradi uporabe pirotehnike, kar je najmanj v zadnjih devetnajstih letih. Prepričan je, da število poškodb s pirotehničnimi izdelki upada tudi po zaslugi preventivnih akcij. Kljub temu da število poškodb upada, pa vrsta poškodb ostaja enaka. Največkrat so prizadete dlani in obraz zaradi opeklin, pogoste so tudi amputacije prstov, globoke rane ter poškodbe oči in sluha, je navedel Herman.

Ob poškodbah tudi požari

Robert Okorn iz Gasilske brigade Ljubljana je opozoril, da pirotehnika ni nevarna zgolj za uporabnika, temveč pogosto povzroča škodo na bližnjih objektih. V ljubljanski brigadi v prazničnem času opažajo povečan obseg požarov, ker uporabniki petarde mečejo v koše za smeti, da bi dosegli močan pok. Po njegovih besedah zadnje dni pri gašenju takšnih požarov posredujejo celo večkrat na dan. "Pirotehnika naj gre v smeti, ampak neprižgana," zato poziva Okorn.

Poleg prepovedanih petard so za nastanke poškodb najbolj nevarni doma narejeni pirotehnični izdelki. Foto: Reuters

Igor Juršič z inšpektorata za notranje zadeve je povedal, da pri nadzorih opažajo predvsem pomanjkljivosti pri označevanju pirotehničnih izdelkov. Kupce je ob tem opozoril, da morajo izdelki imeti CE oznako, ki sporoča predviden čas, v katerem naj bi prišlo do sprožitve. Kot problematično je izpostavil tudi prodajo pirotehnike prek spleta, ki je pogosto povezana s pošiljanjem izdelkov preko pošte, kar je pri nas prepovedano. Inšpektorji so sicer pirotehnične izdelke prek spleta naročili že večkrat, a jih nikoli niso prejeli. "Ugotavljamo, da je največkrat glavni namen, da kupec plača, izdelkov pa ne dobi," je sklenil Juršič.

Po petarde k sosedom

Lani so na inšpektoratu ugotovili 18 kršitev pri prodaji pirotehnike. Pri registriranih trgovcih sicer ne ugotavljajo prodaje "pod pultom" ali prodaje prepovedanih izdelkov - po te se ljudje običajno odpravijo v sosednje države. Foto: BoBo

Lani so ugotovili 18 kršitev pri prodaji pirotehnike. Pri registriranih trgovcih ne ugotavljajo prodaje "pod pultom" ali prodaje prepovedanih izdelkov, ki jih ljudje običajno kupijo v sosednjih državah. "Moramo pa se zavedati, da če v Avstriji ali na Hrvaškem kupljeno pirotehniko, ki je v Sloveniji prepovedana, prinesemo čez mejo, smo že v prekršku," je opozoril inšpektor. Globa za fizične osebe je od 400 do 1200 evrov, prav tako prepovedane izdelke zasežejo.

Poleg inšpektorjev bodo nadzor nad uporabo pirotehnike izvajali tudi policisti, ki bodo prisotni na vseh krajih z javnimi prazničnimi prireditvami, je napovedal Jug.

V preventivni akciji Bodi zvezda, ne meči petard letos sodelujeta tudi akrobatski duo Filip in Blaž, ki pozivata, da "če že moramo pokati, naj bo to za Silvestrovo in ne ves december". Dodala sta, da petarde ne škodujejo le ljudem, ampak tudi živalim.

Na policiji verjamejo, da je aktivno opozarjanje pripomoglo k zmanjševanju števila s pirotehniko povezanih nesreč, a je teh še vedno preveč. Njihov cilj bo dosežen, ko se bodo prazniki zaključili brez fizičnih poškodb ljudi in s tem povezanih kršitev, so zapisali v sporočilu za javnost.