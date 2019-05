Združenje proti spolnemu zlorabljanju je v sredo opozorilo na primer domnevne spolne zlorabe otroka v enem od vrtcev, kjer naj bi vzgojitelj zlorabljal štiriletno deklico. (Fotografija je simbolična). Foto: EPA

Šolska inšpekcija je po poročanju Radia Slovenija neuradno izrekla suspenz z delovnega mesta domnevnemu storilcu spolne zlorabe vrtcu. Hkrati vodi tudi preostale postopke zoper odgovorne v vrtcu.

Vsakršne spolne zlorabe je ostro obsodil minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo. "Bolj nedopustnega in zavržnega dejanja, kot je to, ni," je dejal in napovedal, da bodo, če bodo sumi o spolni zlorabi v enem izmed slovenskih vrtcev potrjeni, "ukrepali po vseh mogočih kanalih, ki jih imamo na voljo".

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki ga vodi minister Jernej Pikalo, je sporočilo, da je odgovornost ravnateljic oziroma ravnateljev vrtcev, da v primeru suma zlorabe otroka takoj zavarujejo domnevno žrtev nasilja, vzgojiteljico oziroma vzgojitelja pa takoj umaknejo z delovnega mesta. Foto: BoBo

Združenje proti spolnemu zlorabljanju je v sredo opozorilo na primer domnevne spolne zlorabe otroka v enem od vrtcev, kjer naj bi vzgojitelj zlorabljal štiriletno deklico. Pri tem je navedlo, da je vodstvo vrtca ukrepalo šele dva tedna po tistem, ko je bilo seznanjeno s sumom zlorabe, pa tudi potem je vzgojitelja zgolj premestilo v drugo skupino.

Minister Pikalo ni želel razkriti, kje naj bi se zgodil primer, je pa – kot je že v četrtek ministrstvo – ponovil, da ni "bolj nedopustnega in zavržnega dejanja", kot je spolna zloraba otroka. "To je nedopustno in tega kot družba ne moremo dopustiti," je dejal na novinarski konferenci, sicer namenjeni predstavitvi sprememb pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.

Od uprav vrtcev, ravnateljev in tistih, ki so tako ali drugače odgovorni, pa pričakuje, da bodo ravnali v skladu s svojimi pooblastili in da takih primerov nikakor ne bodo poskušali skriti ali prikrivati.