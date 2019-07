Pri NIJZ-ju opozarjajo, da je preusmeritev pozornosti starša, medtem ko so otroci v vodi, lahko usodna. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

"Napihljivi obroč, rokavčki ali jopič ne zagotavljajo varnosti, zato naj otroci pripomočke za plavanje uporabljajo le pod nadzorom odrasle osebe, ki zna plavati," poudarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Otrok se plavanja lahko začne učiti pri starosti štirih let, priporočajo na NIJZ-ju in svarijo, da se otrok lahko utopi tudi, če zna plavati. Staršem tako priporočajo, da imajo otroka ves čas na dosegu roke in osvojijo znanje prve pomoči, da bodo otroku lahko pomagali. "Ne dovolimo, da nam uporaba mobilnega telefona ali kar koli drugega preusmeri pozornost od otrok, ki so ob vodi ali v njej," opozarjajo in odsvetujejo pitje alkohola pred plavanjem, vožnjo s čolnom ali ob nadzoru otrok v vodi ali ob njej.

Previdno tudi pri domačih bazenih

Če imamo domači bazen, svetujejo, naj bo ta ograjen in zaklenjen s ključavnico, da otroci do njega ne morejo dostopati, ob uporabi nadzemnega sestavljivega bazena pa svetujejo dosledno upoštevanje navodil proizvajalca za varno uporabo, odstranjevanje stopnic za vstopanje v bazen in pospravljanje otrokovih igrač iz bazena, da vanj ne bi pritegnile otroka.

Še posebej nevarni so lahko ribniki in jezera, kjer je voda ob obrežju navadno plitva, potem pa se strmo spusti, zaradi česar otrok lahko izgubi tla pod nogami, v motnejši vodi pa je otroka tudi težje najti. Prav tako obstaja nevarnost skalovja, vej, razbitega stekla in drugih predmetov, ki lahko povzročijo poškodbe. Te je mogoče preprečiti s primerno obutvijo za v vodo, ki ne drsi. Pred skakanjem v vodo je dobro preveriti, ali je voda dovolj globoka (vsaj 270 centimetrov) in kakšno je dno na kraju skakanja. Še posebej nevarno je lahko skakanje v motno, preplitvo vodo.

Na plovilih vedno uporabljajte rešilne jopiče

Na morju je priporočljivo plavati znotraj območij z bojami ter stran od pomolov in skal, v katere nas lahko odnesejo nenadni valovi. Tudi v morju je priporočljivo nositi zaščitno obutev. Otroci naj vedo, da morajo ob poškodbi zaradi stika s strupeno ribo ali meduzo takoj poiskati pomoč odrasle osebe, ob poslabšanju vremena pa zapustiti vodo.

Na plovilih je treba uporabljati rešilne jopiče ne glede na dolžino potovanja, velikost čolna ali plavalne sposobnosti. Dojenčki se lahko na plovilu vozijo šele, ko so dovolj težki, da lahko uporabljajo rešilni jopič. Na zaprtem motornem plovilu priporočajo namestitev javljalnika ogljikovega monoksida v kabini, saj ta lahko uhaja iz motorja.