Iz dokumentacije, ki smo jo pridobili, je razvidno, da je več poslancev prijavilo KPK-ju obisk lobista tobačne industrije. Med tistimi, ki so podpisali predlog sprememb zakona o odlogu poenotenja tobačne embalaže, so Brane Golubovič iz stranke LMŠ ter Jani Möderndorfer, Monika Gregorčič in Igor Zorčič iz SMC-ja.

V oči bode to, da so v utemeljitvi odloga navedli iste argumente kot predstavniki tobačne industrije v svojem gradivu. Iz tega so denimo prepisali mnenje, za koliko bi se zmanjšali trošarinski prihodki države, in trditev, da se v Avstraliji, kjer so pred leti med prvimi uvedli enotno embalažo, delež kadilcev v zadnjih dveh desetletjih ni bistveno zmanjšal.

Prepisani argumenti tobačne industrije

Pri lobističnih stikih je Japonska multinacionalka Japan International priložila brošuro z njihovimi argumenti, se pravi z argumenti tobačne industrije, ko smo začeli brati brošuro in potem preverjati v predlogu zakonske spremembe, je dejansko prišlo do prepisov posameznih poglavij oziroma argumentov v samo obrazložitev predloga zakona.

"Tako diletantsko se do zdaj še ni nihče obnašal, vedno so se vsaj malo potrudili, da so to obrazložitev naredili. V tem primeru so pa tako prepričani, da bo šel predlog skozi parlamentarno proceduro," pravi Matej Košir iz nevladne organizacije Utrip, kjer nasprotujejo akciji poslancev za odlog poenotenja embalaže in so lobistične stike tudi razkrili.

Kateri interes bo prevladal?

Jani Möderndorfer za odgovor na te očitke ni bil dosegljiv. Je pa v preteklih dneh že poudaril, da predlog odloga podpira, čeprav mu vlada nasprotuje.

Tobačna industrija napoveduje, da bo zaradi poenotenja embalaže nastalo 25 milijonov evrov gospodarske škode. Iz zdravstvene blagajne pa po ocenah Nacionalnega inštituta za javno zdravje zaradi posledic kajenja vsako leto izplačamo dve milijardi evrov. A Matej Košir opozarja: "Mi moramo pretehtati, kaj je za nas bolj pomembno – interesi javnega zdravja oz. zdravja ljudi ali dobički tobačne industrije ali nekaterih, ki lobirajo za tobačno industrijo."

Ali bodo prevladali interesi tobačne industrije, bo jasno jutri, po nujni seji odbora za zdravstvo.