Premier Marjan Šarec bo odgovarjal na poslanska vprašanja. Foto: BoBo

Tokratna redna oktobrska seja DZ-ja pa bo veliko bolj zanimiva zaradi drugih političnih zadev. Parlament bo namreč v sredo odločal o davčni reformi, v četrtek pa o ukinitvi dodatka na delovno aktivnost. Ta utegne dodatno razrahljati že zdaj krhko vez koalicije s partnersko Levico, je za Radio Slovenija poročala Nataša Mulec.

Vlada želi namreč z davčno reformo razbremeniti stroške dela in s tem povečati konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Glavna novost je razbremenitev lestvice za odmero dohodnine. Noveli zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki predvideva ukinitev dodatka za delovno aktivnost, nasprotujejo zlasti v Levici, kar je tudi dodatno zaostrilo odnose s koalicijo. Tako so 13-urno odločanje na odboru zaznamovale številne prekinitve in proceduralni predlogi Levice. Proti noveli so tudi v SD-ju.

Vlada želi z davčno reformo razbremeniti stroške dela in s tem povečati konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Foto: Pixabay

Seja bo sicer postregla z obravnavami več kot 20 zakonskih predlogov. Vprašanja Šarcu se bodo nanašala tudi na fiskalno politiko, dolgotrajno oskrbo, povezovanje Slovenije v Svilno pot, volilno zakonodajo in črpanje evropskih sredstev.

Poslanska vprašanja

Luka Mesec (Levica) pričakuje premierjevo pojasnilo v zvezi z davčno in fiskalno politiko. Vprašanje Karmen Furman (SDS) bo povezano z revizijskim poročilom računskega sodišča o namenu porabe 75 milijonov evrov za projekte dolgotrajne oskrbe. Jožef Horvat (NSi) mu bo zastavil vprašanje v zvezi s postopki črpanja evropskih sredstev.

Povezovanje v Svilno pot

Zmago Jelinčič Plemeniti (SNS) želi od premierja slišati, kdaj in na kakšen način bo vlada začela s povezovanjem Slovenije v Svilno pot. Tina Heferle (LMŠ) bo postavila vprašanje v zvezi s spremembami volilne zakonodaje. Petim vprašanjem Šarcu pa bo sledil daljši seznam vprašanj ministrski ekipi, ki se bodo dotaknila tudi drugih aktualnih tem.

Zadnji dan tokratne redne seje DZ-ja bo 29. oktobra.