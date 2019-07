Daljši zastoj je nastal proti mejnemu prehodu Gruškovje. Foto: BoBo

Gost promet z zastoji je tudi na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški in na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje proti Brezovici.

Na mejnih prehodih Dragonja, Jelšane, Starod, Metlika, Obrežje, Dobovec, Gruškovje in Zgornji Leskovec je treba za izstop iz države čakati uro in več. Zastoji so tudi na Hrvaškem in v Avstriji proti Sloveniji.

V soboto velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, med 8. in 13. uro ter na primorskih cestah med 6. in 16. uro.

Obeta se vroč konec tedna

Po dnevih nekoliko hladnejšega vremena, kot je pričakovano za julij, se že ta konec tedna po napovedih vremenoslovcev obeta suho, sončno vreme. Temperature se bodo spet dvignile nad 30 stopinj Celzija.

Tudi prihodnji teden bo prevladovalo sončno in vroče vreme, v gorskem svetu pa nevihte niso povsem izključene. Najvišje temperature bodo okoli 33, na Primorskem do okoli 35 stopinj Celzija, tam bodo ob šibki burji tudi jutranje temperature dokaj visoke. Trenutno kaže, da bo proti koncu prihodnjega tedna še nekoliko bolj vroče, objavlja Agencija RS za okolje.

Sončno vreme bo verjetno botrovalo še večji gneči na cestah, saj se bodo na pot podali tudi dnevni izletniki in vikendaši. Promet se je zgostil že v petek, zastoje pa je pričakovati tudi konec tedna.