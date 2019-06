Vlada želi izboljšati položaj vojakov. Foto: Bobo

Vlada naj bi že v kratkem sprejela novo uredbo, po kateri bi se pripadnikom Slovenske vojske nagrada izplačevala ob izteku leta, ne pa ob podpisu pogodbe, je po ponedeljkovem sestanku dejal predsednik Sindikata vojakov Slovenije Gvido Novak.

"Vsak s pogodbo za določen čas bo tako ob koncu leta dobil eno povprečno plačo," je pojasnil in dodal, da bo to za posameznika ugodneje od veljavne ureditve, po kateri mora vojak, ki je nagrado dobil ob podpisu pogodbe, a se odloči predčasno zapustiti Slovensko vojsko, v celoti vrniti izplačan znesek nagrade.

Zadovoljni so tudi z osnutkom sklepa o določitvi dodatka za dosegljivost, ki ima podlago v zakonu o službi v Slovenski vojski in po katerem bo ta dodatek znašal deset odstotkov. Po Novakovih besedah naj bi ga dobilo približno 600 pripadnikov.

Delovna skupina jim je na sestanku predstavila tudi predlog dokumenta, ki opredeljuje posebnosti vojaškega poklica. Pohvalno je, da so na ministrstvu pripravili to besedilo, ki ga bodo sicer še usklajevali s sindikalno stranjo, je povedal Novak.

Dokument bo po njegovem pojasnilu pomenil podlago za ovrednotenje vojaškega poklica. "Občutek je, da obstaja politična volja za to, da poklic vojaka znova postane zanimiv," je ocenil.

Zadovoljni so tudi v Sindikatu ministrstva za obrambo. "Končno je ena od vlad resno pristopila k ukrepom za izboljšanje stanja v Slovenski vojski," je dejal sekretar sindikata Marjan Lah. Po njegovih besedah so si zadali tudi to, da do konca leta rešijo vprašanje položaja vojakov po 45. letu starosti.

Omenjeno delovno skupino na ministrstvu za obrambo vodi Boštjan Šefic, minister za obrambo Karl Erjavec pa jo je ustanovil januarja.

Ocenjujejo, da so ukrepi in aktivnosti potrebni na več področjih. Po eni strani želijo problematiko reševati z urejanjem statusa oz. položaja vojakov, da bi ljudi obdržali v sistemu in poskrbeli za urejen izstop iz njega, po drugi strani pa s promocijo poklica in pridobivanjem novih kadrov med mladimi.