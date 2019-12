Slovenija je bila med zadnjimi državami članicami v EU-ju, ki ni imela v veljavi temeljnega strateško-sistemskega dokumenta, ki bi opredeljeval načrtno zatiranje terorizma in nasilnega ekstremizma. Foto: Vlada RS/Nebojša Tejić/STA

Strategija za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma je izrazito preventivno naravnana in usmerjena v najranljivejše skupine. Njen cilj je preprečiti radikalizacijo, ki vodi v nasilni ekstremizem ali terorizem, zaščititi pred terorističnimi dejanji in dejanji nasilnega ekstremizma, preprečiti izvrševanje terorističnih dejanj in dejanj nasilnega ekstremizma, izboljšati pripravljenost na ukrepe po terorističnem napadu ter preganjati storilce kaznivih dejanj terorizma, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje po današnji seji vlade.

Po sprejetju strategije bodo morali opredeliti cilje v akcijskem načrtu, ki bo bistveno prispeval k okrepljenemu medresorskemu in vseskupnostnemu sodelovanju. Za koordinacijo priprave akcijskega načrta bo zadolžena medresorska delovna skupina za protiterorizem. Ta bo k sodelovanju povabila vse pristojne organe, službe in druge deležnike.

Na mesto nacionalnega koordinatorja za preprečevanje terorizma je vlada imenovala direktorja Sove Rajka Kozmelja. Foto: BoBo

Za usklajevanje dejavnosti in izmenjavo informacij na področju preprečevanja terorizma in ekstremnega nasilja sta za to strategijo zadolžena nacionalni koordinator za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma ter nacionalni koordinator za preprečevanje radikalizacije. Vlada je sicer že pred dvema tednoma za nacionalnega koordinatorja za preprečevanje terorizma imenovala direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Rajka Kozmelja.

Strategijo je pripravila medresorska delovna skupina za protiterorizem, pripravo ji je naložil Svet za nacionalno varnost. Slovenija je bila namreč, kot navajajo v vladnem uradu za komuniciranje, še med zadnjimi državami članicami v EU-ju, ki ni imela v veljavi temeljnega razvojnega oziroma strateško-sistemskega dokumenta, ki bi opredeljeval načrtno zatiranje terorizma in nasilnega ekstremizma.