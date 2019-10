Kevin Durant se je poleti preselil v Brooklyn. Foto: Reuters

Kevin Durant je bil gost nekdanjega soigralca Sergeja Ibaka v njegovi oddaji How hungry are you, kjer košarkar Toronta kuha svojim gostom. V sproščenem pogovoru je Durant prijatelju dejal, da razmišlja, da bi nekoč zaigral v tujini. Dvakratni prvak Lige NBA, MVP dveh finalov in najboljši posameznik rednega dela sezone 2013/14 je razkril, da bi zadnjo sezono v karieri rad odigral pri Barceloni. Letos poleti je sicer podpisal pogodbo z Brooklynom, trenutno pa nekdanji član Golden Stata in Oklahome Cityja okreva po poškodbi Ahilove tetive.