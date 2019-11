Fotografija za anale. Max Verstappen in Pierre Gasly sta letošnjo sezono formule ena začela kot moštvena kolega pri Red Bullu. Ko je Francoz izgubil sedež zaradi neprepričljivih predstav in nazadoval k Red Bullovi sestrski ekipi Toro Rosso, najbrž nihče ni pričakoval, da se bo letos uvrstil na oder za zmagovalce. A to mu je uspelo (že) v kultnem Interlagosu. Uspeh kariere za 23-letnika iz Rouena. Foto: Reuters

Red Bull ti da krila - in avstrijsko moštvo s sedežem v britanskem Milton Keynesu jih je našlo v Interlagosu, kjer jim je v samem zaključku dirke kazalo celo na dvojno zmago (prvo po dirki za VN Malezije 2016), a je slednjo v zadnjem krogu s trkom z Alexandrom Albonom preprečil Hamilton. Drugi dirkač Red Bulla se je moral na koncu zadovoljiti s 14. mestom.

Vseeno so v moštvu pionirja energijskih pijač Dietricha Mateschitza lahko zadovoljni, Gasly je v dirkalniku sestrskega moštva Red Bulla osvojil drugo mesto, njegove prve stopničke v karieri. Pred brazilsko preizkušnjo je bila njegova najboljša uvrstitev četrto mesto iz Silverstona, kjer je dirkal še kot dirkač Red Bulla.

Kljub temu, da je zasedel zadnje mesto na odru za zmagovalce, pa Hamilton z dirko zagotovo ne more biti zadovoljen. Novi stari svetovni prvak je večji del brazilske preizkušnje po radijski zvezi svojemu moštvu tarnal nad izbiro gum in močjo motorja. Tudi taktično so se pri Mercedesu v zaključku dirke z dodatnim postankom ušteli in posledično izgubili drugo mesto.



Verstappen se je moral za zmago potruditi

Prva polovica dirke sicer ni obetala. Hamilton je že v uvodnem zavoju s tretjega švignil na drugo mesto, razmerje moči pa se pri vrhu dolgo ni spreminjalo. Prvič je napeto postalo ob prvih postankih pri vrhu, ko je Robert Kubica z williamsom ob koncu izvoza iz boksov skoraj trčil v Verstappna. Ta se je še v zadnjem trenutku z zaviranjem izognil Poljaku, posledično se je na stezo vrnil za Hamiltona, a ga je kmalu zatem že prehitel. Hamilton je vnovič v vodstvo zapeljal, ko se v moštvu niso odločili za postanek ob prihodu varnostnega avtomobila na stezo zaradi okvarjenega mercedesa Valtterija Bottasa. A vodstvo je bilo kratkotrajno - ko se je varnostni avtomobil umaknil ob koncu 58. kroga, ga je že v prvem zavoju Verstappen napadel in znova prehitel, vodstvo pa nato obdržal do konca.

Ferrarijeva blamaža. Še ena izmed mnogih.

Sledil je šok za vse pristaše Ferrarija. V ravnini sta se za četrto mesto pomerila oba dirkača moštva iz Maranella - in trčila! Posledice so bile hude: Leclerc je z zlomljeno desno obeso končal v izletnem območju četrtega zavoja, Vettel je dirko z razcefrano zadnjo levo gumo, ki mu je dodobra uničila podvozje, sklenil nekaj zavojev pozneje. Katastrofa za italijanski kolektiv!

Mercedes odvrgel drugo mesto

Po dvojnem odstopu ferrarijev je na stezo v 67. krogu še drugič na dirki zapeljal varnostni avtomobil. Tokrat je priložnost za postanek z vrha izkoristil le Hamilton, kar pa se mu ni izplačalo. Varnostni avtomobil je na stezi vztrajal veliko dlje, kot so pri Mercedesu načrtovali, s steze se je umaknil šele dva kroga pred koncem. Hamilton je imel le dobrih 8,5 km na voljo, da se prebije na oder za zmagovalce. Že takoj je švignil mimo Gaslyja, nato pa trčil z nesrečnim Albonom, ki si je obetal drugo mesto. Na koncu je Britanec v zadnjih metrih dohiteval Gaslyja, a mu je za morebitno drugo mesto zmanjkalo metrov. Francoz je ciljno črto prečkal 62 tisočink pred Britancem.

Dirka za VN Brazilije, Sao Paulo