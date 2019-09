Tadej Pogačar, ki je blestel na Vuelti, bo nastopil tudi na uvodni preizkušnji svetovnega prvenstva. Foto: EPA

Na uvodni disciplini, ki bo na doživela premiero na svetovnih prvenstvih, bodo nastopili slovenske barve zastopali Tadej Pogačar, Jan Tratnik, Jaka Primožič, Eugenia Bujak, Urša Pintar in Urška Bravec.

Primožič je mesto v štafeti dobil naknadno, saj je prvi slovenski kolesar Primož Roglič nastop odpovedal zaradi prevelike utrujenosti po nedavno končani Dirki po Španiji, kjer je poskrbel za prvo slovensko zmago na grand tourih. Zasavec bo po zagotovilih slovenske reprezentance nastopil v sredinem posamičnem kronometru in na cestni dirki, ki bo čez teden dni.

Mešana štafeta v vožnji na čas za reprezentance bo zamenjala kronometer komercialnih ekip. Novost so predstavili ob robu lanskega svetovnega prvenstva v Innsbrucku, preizkusili pa so jo že na avgustovskem evropskem prvenstvu, na katerem Slovenija v tej disciplini ni nastopila. Krog favoritov je širok, glavni kandidati za zlato medaljo pa so bržčas Nizozemci in Nemci.

"Ekipo sestavljajo trije kolesarji in tri kolesarke. Najprej odpeljejo en krog, v tem primeru 14-kilometrski, kolesarji. Ko pride drugi od treh v cilj, startajo ženske. Ko pride druga od treh v cilj, je konec, se ustavi čas," je o letošnji novosti dejal selektor slovenske reprezentance mlajših članov in športni direktor Martin Hvastija.