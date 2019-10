Prvi favorit regionalnega tekmovanja je Crvena zvezda. Beograjski evroligaš, ki brani naslov, je jadransko lovoriko osvojil štirikrat v zadnjih petih letih. Glede na prikazano do zdaj bo glavni izzivalec večni tekmec Partizan, ki je v nedeljo v Zagrebu dvignil superpokal Lige ABA, sicer pa je s šestimi naslovi najuspešnejši klub tekmovanja. Visoko na stavnicah kotirata tudi Budućnost, ki je v ligi slavila pred dvema letoma, in po združitvi s Cedevito Olimpija. Zagrebški klub je bil namreč v zadnjih sezonah vedno med najboljšimi. Zmaji so dobili uvodno sezono, kar je še vedno edina slovenska lovorika v tem tekmovanju.

Pred dobrim tednom Primorska premagala Zvezdo

Koper Primorska je pred kratkim presenetila Crveno zvezdo. Foto: Cibona/Zeljko Baksaj

So pa do zdaj slovenski klubi osvojili obe izvedbi Lige ABA 2. In že v prvem krogu elitnega tekmovanja se bosta srečala aktualna prvaka obeh rangov. Zvezda bo obrambo naslova začela proti Kopru Primorski, dvoboj pa bo v soboto ob 20.00 v kultnem Pionirju, ki zdaj nosi ime "očeta jugoslovanske košarke", Aleksandra Nikolića. Tigri so se z rdeče-belimi že pomerili pred dobrim tednom na superpokalu v Zagrebu in z zmago pripravili prijetno presenečenje. Zvezda ni našla odgovora na odlično koprsko obrambo in izjemno uigranost v napadu. "Zagotovo sta Zvezda in Partizan glavna favorita tekmovanja. Verjetno imata največji proračun v zgodovini kluba. Obe ekipi imata vrhunske igralce in izvrstna trenerja. Imajo en sam cilj – zmagati to tekmovanje. Zvezda je favorit te tekme. Pred kratkim smo jo premagali in zdaj pričakujemo zelo motivirano ekipo, ki se nam bo želela oddolžiti in pokazati, da je bilo to le slučajno. Naša naloga je, da odgovorimo. Ne smemo narediti koraka nazaj, ampak nasprotno. Stopiti moramo na plin in se fizično še močneje zoperstaviti nasprotniku, da znova dokažemo, da se jih ne bojimo," je dejal Jurica Golemac, ki je z varovanci letos že osvojil slovenski superpokal proti Hopsom, v uvodnem krogu državnega prvenstva ugnal Zlatorog, v jadranskem superpokalu pa po zmagi nad Zvezdo klonil pred Partizanom.

Pripravljalne tekme Kopra Primorske KOPER PRIMORSKA – TRIESTE 83:63

Šiško 14, Holt in Marinković po 13.

REYER VENEZIA – KOPER PRIMORSKA 61:69

Harris 16, Marinković 13, Šiško 10.

TEMP SUMZ UGMK REVDA – KOPER PRIMORSKA 59:87

Čakarun 23, Marinković 14, Holt 11.

KOPER PRIMORSKA – CIBONA 83:65

Harris 15, Holt 12, Šiško 10.

KOPER PRIMORSKA – INTER BRATISLAVA 83:59

Harris 16, Jagodić Kuridža 12, Holt 10.

HIMKI MOSKVA – KOPER PRIMORSKA 81:81

Holt 16, Jagodić Kuridža in Harris po 12.

Primorska je navdušila v lanski sezoni, ko je v velikem slogu z le peščico porazov prišla do štirih lovorik. Prvič je postala državni prvak, z zmago v Ligi ABA 2 pa je poskrbela, da se bo na Obali prvič igrala jadranska liga. Golemčeva vrsta je ob rezultatih navdušila tudi z igro, ki ima rep in glavo in v kateri se pozna načrtno delo. Tigri so izjemno uigrani in so na pripravljalnih tekmah, ko so na primer na kolena spravili tudi italijanske in hrvaške prvake, potrdili, da bodo konkurenčni tudi na višji ravni, na katero vstopajo z novo sezono. "Tako kot ves čas delamo postopoma, tudi letos pričakujemo, da bomo naredili korak naprej in bomo v najkakovostnejšem tekmovanju v regiji, kos vsem ekipam. Superpokal je potrdil, da dobro delamo in lahko pariramo vsem. Opozorili smo nase in zdaj nas bodo vsi resneje vzeli, tako da nam ne bo lahko. Nadaljujemo s trdim delom, da odpravljamo šibke točke, ki jih še imamo. Zagotovo je veliko lažje delati, ko 80-odstotkov ekipe ostaja skupaj, tako igralci vedo, kako se dela. Ne izgubljaš časa s prilagajanjem na sisteme in principe. Tudi novinci lažje na tak način pridejo notri. Lažje je, ko ti soigralec pove, kje moraš stati in kaj narediti," je dodal nekdanji slovenski reprezentant.

Koprska zasedba je zadržala praktično vso ogrodje in vse nosilce igre, dodala štiri okrepitve, ki pa vse prinašajo določeno kakovostno nadgradnjo. Pod obročem so novo dimenzijo dobili s slovenskim reprezentantom Žigo Dimcem. Do zdaj težkega centra niso imeli, kot tudi niso imeli tako čvrstega košarkarja z odličnimi atletskimi sposobnostmi na krilu, kot je Aleksandar Lazić, ki je prišel iz Ljubljane. V napadu bo po novem pomembno orožje Američan Stephen Holt, ki je dober strelec, ob Žanu Marku Šišku, ki ima za sabo izvrstno sezono, pa bo za organizacijo primorske igre skrbel njegov vrstnik Nejc Barič, ki se je izkazal v dresu Zlatoroga, zdaj pa je naredil velik korak naprej v obetavni karieri.

V Novem mestu pričakujejo mirnejšo sezono od lanske

Kapetan Krke Jure Balažić in glavni nosilec igre Glenn Cosey. Foto: KK Krka

Uvodni krog nove sezone se bo zaključil v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu, kjer se bo v ponedeljek ob 18.00 Krka pomerila z FMP-jem. Krka je imela lani v jadranskem tekmovanju, kamor se je vrnila po sezoni v 2. ABA ligi, ogromno težav. Praktično ves čas so novomeško vrsto pestile poškodbe in za las se je ob koncu rešila pred drugim zaporednim izpadom iz jadranske elite. Na odločilni tekmi je Krka v zadnjem krogu pred domačimi gledalci premagala Petrol Olimpijo in si zagotovila deseto mesto, kar je bila tudi edina svetla točka lanske Krkine sezone. "Pričakujem, da bomo pokazali veliko bolj prepričljive igre, kot smo jih lani. Mislim, da smo v tem prehodnem obdobju naredili zelo dobro delo in pripeljali res prave okrepitve. Za zdaj sem zelo zadovoljen. Pričakujem, da ne bomo znova nekje na repu Lige ABA, želja pa je seveda, da bi bili vsaj na sredini in bi mešali štrene tudi najboljšim," je želje pred začetkom jadranskega tekmovanja povedal novomeški trener Simon Petrov.

Pripravljalne tekme Krke NYMBURK – KRKA 102:82

Đapa 15, Ramlja 12, Jošilo in Cosey po 10.

SPARS SARAJEVO – KRKA 84:76

Cosey 23, Lapornik 17, Lawal 11.

ŠIROKI – KRKA 75:86

Cosey 25, Lawal 15, Lapornik 11.

KRKA – JENISEJ KRASNOJARSK 80:75

Lawal 21, Lapornik 17, Ramljak 15.

ŠENTJUR – KRKA 64:86

Marinelli 18, Cosey 14, Ramljak 13.

FORTITUDO BOLOGNA – KRKA 87:82

Tekma zaprta za javnost, znan samo rezultat.

GORICA – KRKA 101:92

Lawal 24, Cosey 23, Lapornik 10.

V zasedbi Krke so nova štiri imena. Američan Glenn Cosey bo podaljšana roka Petrova na terenu in prva violina zasedbe. 27-letni organizator igre je v jadranski ligi že igral pred tremi leti, ko je pustil zelo dober pečat pri Zadru. Veliko izkušenj ima tudi Gani Lawal, ki bo nosilec na poziciji centra. Američan, ki pa je oblekel dres nigerijske reprezentance, je v karieri zamenjal številne klube, med drugim pa je zaigral za Panathinaikos in Olimpio Milano. Na položaju krilnega centra bo prva izbira Ivan Ramljak, ki se je v regiji uveljavil v dresu Cedevite. Hrvaški reprezentant in oba ameriška igralca so na pripravljalnih tekmah, na katerih sicer Krka ni blestela, potrdili svojo vrednost. Zdi se, da so vsi trije kakovostnejši od lanskih nosilcev na teh položajih. Tik pred začetkom Lige ABAje v Novo mesto prišel še Srb Petar Rakićević, ki kljub 204 centimetrom igra kot branilec. Krka je sicer do zdaj odigrala eno uradno tekmo, ko je bila v državnem prvenstvu pričakovano boljša od Podčetrtka.

Zdaj je pred Novomeščani prvi jadranski test. FMP je lani dobil obe medsebojni tekmi. V Beogradu je bila razlika skoraj 30 točk, v Leonu Štuklju pa je Krka v končnici zapravila občutno prednost, zadnjo četrtino izgubila za 16 in na koncu klonila z 71:76. S to tekmo so se spravili v težak položaj, iz katerega pa so se po zmagah nad Cedevito in Olimpijo vendarle rešili. Lani je Krka recimo doma premagala ob tem še Partizan in Budućnost, torej tri izmed vodilne četverice, neuspešna pa je bila proti na papirju slabšim tekmecem. "FMP je zelo mlada in neugodna ekipa, ki igra hitro in čvrsto košarko. Ima atletsko ekipo. Lani smo se dobro naučili, kako je treba igrati proti njim. Pokazali smo, da smo jih sposobni premagati, poleg tega mislim, da imamo letos boljšo ekipo, tako do pričakujem zmago," je bil jasen Petrov.

Začetek lige z dvobojem Mega Bemax - Cedevita Olimpija

Trener Cedevite Olimpije Slaven Rimac in kapetan Jaka Blažič. Foto: www.alesfevzer.com

Po združitvi Cedevite in Olimpije je zaradi licence zagrebškega moštva novonastali klub ostal v Ligi ABA, četudi so Ljubljančani bili lani zadnji. Tako bodo zmaji še naprej ob Ciboni edini, ki so odigrali vse sezone regionalne lige do zdaj. Prav Ljubljančani bodo odprli jadransko tekmovanje. Prvi dvoboj nove sezone bo torej v petek ob 20.00 v Hali sportova, ki nosi ime Ranka Žeravice. Mega Bemax bo namreč letos igrala v Beogradu, kjer tudi sicer domuje, zadnje sezone pa je regionalne tekme gostila v Sremski Mitrovici. "Vsako sezono je z Mego podobna zgodba. Gre za zelo mlado ekipo, ki veliko teče, igra agresivno in hrabro. Pomembno je, da nasprotnik igra kontrolirano in dobro v obrambi. Če nisi povsem osredotočen v obrambi in nisi pripravljen teči, hitro naredijo deset točk razlike, padeš v težave in pritisk je velik. Pomemben je začetek tekme in prava energija," je prvega nasprotnika v Ligi ABA opisal ljubljanski trener Slaven Rimac. Na drugi strani bo tokrat stal mlajši Marko Simonović, ki ga je Cedevita Olimpija posodila Megi, kjer se kali tudi nadarjeni slovenski center Jurij Macura. Dvoboj v Beogradu bo že peti za zmaje v sedmih dneh, potem ko so na superpokalu premagali FMP in Budućnost ter v finalu turnirja klonili pred Partizanom, premoč pa so v sredo morali priznati tudi v Evropskem pokalu, kjer jih je Darušafaka premagala v Stožicah.

Pripravljalne tekme Cedevite Olimpije CEDEVITA OLIMPIJA – ŠENTJUR 76:63

Blažič 22, Boatright in Miller McIntyre po 10.

CANTU – CEDEVITA OLIMPIJA 84:78

Miller McIntyre 21, Murić 16, Stipanović 11.

VANOLI CREMONA – CEDEVITA OLIMPIJA 77:89

Blažič 20, Stipanović 13, Hopkins 12.

CEDEVITA OLIMPIJA – RATIOPHARM ULM 69:64

Miller McIntyre 15, Boatright 11, Hopkins 9.

BUDUĆNOST – CEDEVITA OLIMPIJA 70:79

Miller McIntyre 20, Stipanović 15, Blažič 14.

GAZIANTEP – CEDEVITA OLIMPIJA 88:92

Boatright 26, Blažič 18, Murić 13.

NIŽNI NOVGOROD – CEDEVTIA OLIMPIJA 65:61

Blažič 16, Mulalić in Miller McIntyre po 8.

INTER BRATISLAVA – CEDEVITA OLIMPIJA 61:75

Blažič 14, Boatright, Hopkins, Krampelj in Vujačić po 8.

V Stožicah so bili z novo zeleno-oranžno zgodbo med poletjem z naskokom najdejavnejši na košarkarski tržnici, kar je tudi razumljivo, saj so ekipo sestavili povsem na novo. V zmajevo gnezdo so privabili nekaj v tem prostoru zvenečih imen, kot so Jaka Blažič, Edo Murić, Marko Simonović in Maik Zirbes. Uveljavljena sta tudi oba organizatorja igre Codi Miller McIntyre in Ryan Boatright. Mikael Hopkins je še nekolikšna neznanka, Martinu Kramplju pa se vidi, da potrebuje čas, da se navadi na to raven košarke. Svojo kakovost sta v Ligi ABA že dokazala Andrija Stipanović in Filip Krušlin, ki sta lani igrala za Cedevito. Na pripravljalnih tekmah se je poznala neuigranost moštva, a individualno kakovost so nekateri posamezniki potrdili. Vrzel pod obročem, kjer zasedba ni imela take širine, je zapolnil Zirbes. Dejstvo pa je, da ima Cedevita Olimpija za državno prvenstvo, ki se mu bo pridružila v drugem delu, še kakšen slovenski potni list premalo. V pogovorih so bili s še nekaterimi Slovenci, blizu je bil Zoran Dragić, a do dogovora z igralcem, ki bi bil glavna atrakcija za gledalce, s svojo kakovostjo pa brez dvoma ogromna okrepitev, čeprav se je finančni vidik zdel mogoč, vendarle ni prišlo.

Cedevita je lani po rednem delu Lige ABA zasedla drugo mesto, v zadnjih šestih sezonah pa je bila vedno med štirimi najboljšimi, od tega je trikrat klonila v finalu. Tudi združeni klub ima visoke ambicije. "Zdi se mi, da je liga precej izenačena. Zvezda in Partizan sta z večjima proračunoma in posledično kakovostjo v ospredju, sicer pa smo recimo na superpokalu videli Primorsko v izjemno lepi luči. Vidi se, kar morda večina ljudi danes zanemarja, da neko dolgoročno delo in selekcija vendarle prinašata na dolgi rok zelo veliko. Mislim, da je Jurica Golemac to res lepo sestavil. Ekipa ve, kaj hoče, in ima rep ter glavo. V superpokalu so premagali Zvezdo, Partizanu pa povzročali ogromno težav. Tudi ostale ekipe si zaslužijo pozornost. Vsaka tekma je zgodba zase in v nobeno tekmo ne smeš iti sproščen, si reči, danes pa gremo na 50-odstotno in misliti, da boš dobil tekmo. To za Ligo ABA zagotovo ne velja. Na vsaki tekmi je treba biti energetsko in taktično stoodstotno pripravljen," je o ligi povedal Rimac.

1. krog, petek ob 20.00:

MEGA BEMAX - CEDEVITA OLIMPIJA

Sobota ob 18.00:

IGOKEA - PARTIZAN

Ob 20.00:

CIBONA - MORNAR

Nedelja ob 18.00:

BUDUĆNOST - ZADAR

Ob 20.00:

CRVENA ZVEZDA - KOPER PRIMORSKA

Ponedeljek ob 18.00:

KRKA - FMP