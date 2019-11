Luka Dončić je 21 od svojih 27 točk dosegel v drugem polčasu. Foto: Reuters

Magici so tako v Dallasu doživeli osmi zaporedni poraz in so brez zmage v American Airlines Centru vse od januarja 2011. Mavericksi so se z izkupičkom 5:2 utrdili na vrhu jugozahodne divizije in v Zahodni konferenci zaostajajo le za LA Lakersi (6:1).

DALLAS – ORLANDO 107:106

107:106 (25:28, 29:28, 32:23, 21:27)

Dončić 27 (met 10/21, za tri 1/7), prosti meti 6/7), 7 skokov in 7 podaj, Kleber 14, Hardaway 13, Powell 12, Barea in Jackson po 11, Porzingis 10, Curry 5, Finney Smith 4; Gorodn 23, Vučević 19 in 11 skokov, Augustin, Isaac (10 skokov= in Carter Williams po 13, Fultz 11.

DETROIT – NEW YORK 122:102

Drummond 27, 12 skokov, Snell 24, Morris 22; Randle 20, Morris 18, Barrett 15.



INDIANA – WASHINGTON 121:106

Warren 21, McDermott 19, Holiday 18, Sabonis 13 in 17 skokov; Beal 30, Bryant 20 in 11 skokov.

HOUSTON – GOLDEN STATE 129:112

Harden 36 in 13 podaj, Tucker 22 in 11 skokov, Capela 19 in 16 skokov, Westbrook 18; Burks 28, Paschall 19.



ATLANTA – CHICAGO 93:113

Parker 18, Carter 14, Young 9; Satoransky 27, Markkanen 17, Porter 13.

TORONTO – SACRAMENTO 124:120

Lowry 24, Siakam 23 in 13 skokov, Ibaka 21; Barnes 26, Bogdanović 22, Hield 21.



MEMPHIS – MINNESOTA 137:121

Brooks 31, Morant 26, Clarke in Crowder po 18; Wiggins 30, Towns 25 in 13 skokov.

UTAH – PHILADELPHIA

LA CLIPPERS – MILWAUKEE