Teja Oblak je bila najbolj razpoložena košarkarica slovenske reprezentance. "Izpolnile smo zastavljeni cilj - dve zmagi na startu kvalifikacij, ki nam bodo v naslednjih štirih tekmah precej olajšale delo. Pohvale gredo vsem puncam, saj so znova dokazale, da lahko Slovenija zmaga tudi brez dveh ključnih igralk," je dejala po tekmi. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenke prve četrtine niso odigrale dobro. Stik so držale do izida 7:7, nato pa je gostiteljicam uspel delni izid 12:1, v drugo četrtino so vstopile s prednostjo 10 točk. Prednost so do odmora tudi obdržale, čeprav se je ta stopila na +3 (34:31).

# Skupina A Tekme Zmage Porazi Točke 1 Slovenija 2 2 0 4 2 Grčija 2 1 1 3 3 Bolgarija 2 1 1 3 4 Islandija 2 0 2 2

Odločilna je bila tretja četrtina, v kateri so varovanke Damirja Grgića nadigrale nasprotnice. Ko je Teja Oblak iz obrata zadela iz rakete za 42:39, je domači selektor zahteval minuto odmora. Po njej se igra Bolgark ni pretirano popravila, četrtino so izgubile z 20:10, v zadnji del tekme pa vstopile z zaostankom sedmih točk, potem ko je Tina Jakovina dobrih 11 sekund pred sireno zadela trojko.

V zadnji četrtini so Slovenke prednost mirno zadržale do konca srečanja, vmes so jo povišale še na +13 (49:62 - iz kota je trojko zadela Zala Friškovec). Najboljša strelka je bila Oblakova, ki je zbrala 19 točk, 13 jih je k zmagi prispevala Nika Barič, eno manj Tina Trebec, ki si sicer kruh služi prav v Bolgariji (pri BK Montana 2003).

Grgić: Imeli bomo širši nabor igralk

"Čestitke igralkam za težko prigarano zmago. Bilo je težje, kot smo pričakovali, saj smo tekmo začeli zelo slabo. Do polčasa smo vzpostavili ravnotežje, v tretji četrtini naredili razliko in jo v četrti zadržali. Zadovoljen sem, da smo kljub težavam s poškodbami dosegli dve zmagi, s katerima smo bližje evropskemu prvenstvu, predvsem pa me veseli dejstvo, da smo na teh dveh tekmah dobili igralsko širino, torej da so v ospredje stopile igralke, ki do zdaj niso imele pravih priložnosti. To je za reprezentanco iz majhne Slovenije zagotovo zelo spodbudno, saj bomo imeli v naslednjem kvalifikacijskem ciklu širši nabor igralk," je po tekmi dejal selektor Grgić.

Kvalifikacije za EP 2021

skupina A, 2. krog:

BOLGARIJA - SLOVENIJA

64:72 (22:12, 12:19, 10:20, 20:21)

Oblak 19, Barič 13, Trebec 12.

GRČIJA - ISLANDIJA

69:84 (15:19, 13:21, 24:24, 17:20)