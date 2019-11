Foto: Reuters

Gareth Southgate je na zelenico poslal enajsterico, ki je v povprečju stara 23 let in 255 dni. To je najmlajša postava po letu 1960. Angleži potrebujejo točko, da si zagotovijo mesto na evropskem prvenstvu. Prvo tekmo je Anglija sicer odigrala pred 147 leti proti Škotski.

Skupina A, četrtek ob 20.45:

ANGLIJA - ČRNA GORA -:- (5:0)

Oxlade-Chamberlain 11., Kane 19, 24., 37., Rashford 30.

ČEŠKA - KOSOVO -:- (0:0)

Lestvica: ANGLIJA 6 5 0 1 26:6 15 ČEŠKA 6 4 0 2 11:9 12 KOSOVO 6 3 2 1 13:10 11 ČRNA GORA 7 0 3 4 3:15 3 BOLGARIJA 7 0 3 4 5:17 3

Skupina B, četrtek ob 20.45:

SRBIJA - LUKSEMBURG -:- (2:0)

Mitrović 11., 43.

PORTUGALSKA - LITVA -:- (2:0)

Ronaldo 7./11-m, 22.

Lestvica: UKRAJINA * 7 6 1 0 15:2 19 PORTUGALSKA 6 3 2 1 14:6 11 SRBIJA 6 3 1 2 12:13 10 LUKSEMBURG 6 1 1 4 5:11 4 LITVA 7 0 1 6 5:19 1

Skupina H_:

TURČIJA - ISLANDIJA 0:0

Ob 20.45:

FRANCIJA - MOLDAVIJA -:- (1:1)

Varane 35.; Rata 9.

ALBANIJA - ANDORA -:- (1:1)

Balaj 6.; Martinez 18.