Cristiano Ronaldo in Giorgio Chiellini proslavljata zadetek Juventusa. Foto: EPA

Veteran Chiellini je žogo poslal v mrežo po podaji Alexa Sandra, potem ko domača obramba ni uspela dobro izbiti žoge po strelu iz kota. Pred koncem prvega polčasa je mrežo zatresel tudi Cristiano Ronaldo, a je bil njegov zadetek po ogledu videoposnetka razveljavljen, ker je bil od podaji Douglasa Coste za las v prepovedanem položaju. Portugalec je zapravil še nekaj priložnosti, dva strela mu je ubranil vratar Luigi Sepe.

Parma je zapretila v sodnikovem dodatku, ko je Hernani s prostega strela streljal malo mimo vratnice.

Staro damo je s klopi vodil pomočnik trenerja Giovanni Martusciello, ki je bil po poročanju italijanskih medijev stalno v stiku s Sarrijem, ki je za pljučnico zbolel v ponedeljek. Martusciello je bil zadovoljen s predstavo, še posebej v prvem polčasu.

Nihče od novincev ni začel tekme, jo je pa povratnik Gonzalo Higuain. Matthijs De Ligt je ostal na klopi, Adrien Rabiot je igral zadnje pol ure.

Sporne sodniške odločitve v Firencah

Napoli, ki je v treh od zadnjih štirih sezon italijansko prvenstvo končal na drugem mestu, je s 4:3 slavil v Firencah. Obe ekipi sta imeli na voljo po eno kontroverzno dosojeno 11-metrovko, trenerja Fiorentine Vincenza Montelle pa je razjezilo, ker sodnik Davide Massa ob koncu tekme ni pokazal na belo točko še po domnevnem prekršku nad Franckom Riberyjem, ki je odigral prve minute za svoje novo moštvo. Vstopil je v 77. minuti.

Lorenzo Insigne in Dries Mertens sta bila najzaslužnejša za zmago Napolija v Firencah. Neapeljčani so bili zadnjič prvaki pred 30 leti. Foto: EPA

Fiorentina je povedla v 9. minuti, ko se je žoga v gneči odbila v roko Piotra Zielinskega, po dolgem ogledu videoposnetka pa se je sodnik odločil za 11-metrovko. Izkoristil jo je Erick Pulgar, ki je v Firence prišel iz Bologne. Neapeljčani so z dvema zadetkoma ob koncu prvega polčasa na odmor vseeno odšli s prednostjo 2:1. Lorenzo Insigne je zadel z bele točke, potem ko so domači storili prekršek nad strelcem gola za izenačenje Driesom Mertensom. Sodnik kljub sporni situaciji ni preveril dogodka na videoposnetku. Dišalo je po simuliranju.

Na začetku drugega dela so gostitelji izenačili in nato še enkrat v 65. minuti, toda že dve minuti pozneje je sledil zadnji zadetek na tekmi in potrditev zmage Napolija. Odločilno akcijo so izpeljali Mertens, Jose Maria Callejon in Insigne, ki je mrežo zatresel z glavo.

Juventus in Napoli se bosta srečala že v naslednjem krogu v soboto, tekma bo v Torinu.

Temeljita prevetritev pri Interju

Inter, ki z novim trenerjem Antoniem Contejem in prenovljeno zasedbo cilja višje kot v preteklih letih, bo sezono začel v ponedeljek proti Lecceju. V klubu ne računajo več na muhastega Maura Icardija, Ivan Perišić je odšel v Bayern, Radja Nainggolan se je vrnil v Cagliari.

Novinci so Romelu Lukaku (Manchester United), Diego Godin (Atletico Madrid), Valentino Lazaro (Hertha), Stefano Sensi (Sassuolo) in Nicolo Barella (Cagliari), pred vrati črno-modrih je tudi Alexis Sanchez (Manchester United). Inter je imel v zadnjih 10 letih 13 trenerjev, na naslov čaka od leta 2010.

Italijansko prvenstvo, 1. krog:

PARMA - JUVENTUS 0:1 (0:1)

Chiellini 21.

FIORENTINA - NAPOLI 3:4 (1:2)

Pulgar 9./11-m, Milenković 52., Boateng 65.; Mertens 38., Insigne 43./11-m, 67., Callejon 56.

Nedelja ob 18.00:

UDINESE - MILAN

Ob 20.45:

ROMA - GENOA (Vodišek)

CAGLIARI - BRESCIA

(Birsa)

SAMPDORIA - LAZIO

SPAL - ATALANTA

(Kurtić; Iličić zaradi kartonov ne bo igral)

TORINO - SASSUOLO

VERONA - BOLOGNA

Ponedeljek ob 20.45:

INTER - LECCE

(Handanović; Majer)