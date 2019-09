A Kek kljub dvema zmagama ostaja na trdnih tleh in o evropskem prvenstvu še ne razmišlja. "Narejen je nek posel. Teh šest točk pomeni veliko, a daleč je še vse skupaj. Je pa res, da nismo v izgubljeni situaciji, to pa je tudi dobro," je v pogovoru z Anžetom Bašljem za TV Slovenija razmišljal Kek. Več si preberite v nadaljevanju.

Zdi se, da je Matjaž Kek Slovenijo vrnil na zmagovita pota. Foto: www.alesfevzer.com

Pred enim letom je Josip Iličić dejal, v tisti krizi reprezentančnega nogometa, da v reprezentanco prihaja zato, da izpolni cilj, to je nastop na evropskem prvenstvu. Kako blizu je Slovenija evropskemu prvenstvu?

Mislim, da so tole bolj vaša razmišljanja, razmišljanja medijev in navijačev, kar je tudi razumljivo. Kar se tiče slačilnice in nas okoli igralcev: mislim, da smo dovolj objektivni in realni. Narejen je nek posel. Teh šest točk pomeni veliko, a daleč je še vse skupaj. Je pa res, da nismo v izgubljeni situaciji, to pa je tudi dobro.

Nas lahko spustite v vaše misli v 90. minuti tekme z Izraelom?

Tistih deset, 15 zadnjih minut še nisem predelal. Šlo je gor, dol v neredu, v eni sami želji, emociji, tudi z njihove strani. Odpirali so se situacije njim in nam, čeprav smo mi imeli lepše priložnosti. Nekje razmišljaš, da se ne zgodi najhuje, potem ko smo izenačili. A voljni element je bil neverjeten, mislim, da je bila to največja kvaliteta, ki smo jo včeraj pokazali.



Analiza z Matjažem Kekom dan po tekmi z Izraelom

V petek ste izrekli tisto besedo budala, zelo blizu je bilo med tisto besedo na b in junaki včeraj.

V sebi sem pričakoval nekaj podobnega. Vedel sem, da težko ponovimo tekmo proti Poljski. Tu sem šel tudi malo v rizik, saj so bili nekateri igralci vidno utrujeni. Ampak potem če bi zarotiral, na klopi ne bi ostalo kaj dosti za menjave. Na žalost se nam je zelo hitro podrlo vse skupaj z dvema menjavama v zadnji liniji. Sem pa mislil, da bomo boljše igrali z žogo, da bomo kvalitetnejši pri posesti. Ampak dobro, tudi taka tekma mora priti. Je pa tudi Izrael pokazal v določenem elementu, da so zelo nevarni. Dobro smo se izvlekli.

Omenili ste menjavi zaradi poškodbe. Če ne bi prišlo do dveh poškodb (Struna in Jokić, op. a.), bi morda že prej menjali Verbiča in Bezjaka, ki sta na koncu zadela?

Ne, prva priprava je bila, kako dolgo bo Krhin zdržal, ker je Izrael na vseh tekmah bolje deloval v prvem polčasu. Zato je bil pripravljen Popovič, da bi dvignil ritem. Pripravljena sta bila Zahović in Zajc po potrebi. Kakorkoli, težko je, ko moraš menjati v zadnji liniji. Čeprav Jokić ni igral dobro v prvem polčasu, videlo se je, da ima kar veliko problemov. Pri Struni je pa tako. Vse tekme, ki sem jih vodil, je igral v paru z Mevljo. Zelo me je razveselilo, kako je v tekmo šel Blažič in kako jo je odigral, neogret.

Slovenska reprezentanca štiri kroge pred koncem kvalifikacij drži drugo mesto, ki pelje na evropsko prvenstvo leta 2020. Foto: www.alesfevzer.com

Kaj pa sredina igrišča? Zdi se, da v zadnjem letu največ govorimo o sredini, Krhinu in Kurtiću?

Krhin je pokazal velik voljni element. Dolgo je bil pod kritikami, ne bom sodil, ali so bile upravičene ali ne. A zdaj igra dobre kvalifikacije, našla sta se s Kurtićem. Glede na to, da so štirje pred njima zelo ofenzivni, z Bezjakom, Iličićem, Šporarjem, Verbičem in Zajcem, da je Stojanović tudi usmerjen naprej, potem moraš imeti neko varovalko. Morda sta še premalo kreativna, mogoče tu nekaj več pričakujem od Kurtića, ki je včerja igral posebno tekmo. Niso mi bile najbolj všeč določene stvari, ampak saj pravim, zelo natančno in pazljivo bo treba pogledati in ločiti emocije od tehnično-taktičnih napak. Bodite prepričani, da mene teh šest točk ne bo zapeljalo v nekaj, kar bi bilo brez neke samokritike in objetivnosti. Seveda jim pa privoščiš veselje in moment, ki se je zgodil slovenski reprezentanci.

Kako je bilo po včerajšnji tekmi, vi ste hitro odšli k Andreasu Herzogu, igralci pa so se veselili na igrišču?

Ne vem, ker nisem videl, težko komentiram. Ampak jaz sem že večkrat rekel, da po koncu tekme, sploh, če je rezultat, nerad jemljem momente igralcem, ki so najzaslužnejši. Veselja so lahko različna. Jaz razumem vse to skupja. Meni je preostalo, da se z njiihovim selektorjem pozdravim in nato tudi sam podoživim nekaj momentov. Jaz sem že na novinarski povedal, da je bila to tekma, ki je pokazala na eni strani neverjeten voljni moment in željo ter fanatičnost za uspehom, po drugi strani pa tudi, koliko še moramo še delati, da bi ta ekipa imela že končno podobo. Ampak šest točk v danem momentu, ko se nekaj gradi, pomeni lahko zelo veliko.

Ekipi ste vtisnili svoj pečat, omenili smo že, kako Slovenija igra v napadu, hiter prehod s kratkimi podajamai brez kompliciranja. Je to tisto, kar želite?



Kek bo razširil selekcijo: Slovenija ne more funkcionirati z 12 ali 13 nogometaši

Kljub temu da imamo enega zelo kvalitetnega igralca v kreaciji napada Iličića, menim, da mora igra Slovenije vendarle sloneti na neki organizaciji, disciplini, taktični zrelosti. Ne vem, če smo ravno dvolj kvalitetni, da gremo na neko posest in cirkulacijo in verjetno bomo imeli težave igrati na postavljeno obrambo. September je bil težji kot junij. Tista Avstrija ni bila dobra, predvsem prvi polčas ne. Latvija je bila premalo kvalitetna, da bi dala realno sliko. Zdaj sem pa videl, da bo prva tekma v redu, kar se tiče fizike, za drugo pa sem vedel, da bo zelo vprašljiva. Mogoče bi moral malo bolj zarotirati, a ves čas sem imel v glavi neko razmišljanje, da ni Črnigoja, ki je bil siguren na več položajih. Hotel sem, da bi imeli ritem skozi celotno tekmo, ker sem vedel, da Izrael zna pasti, ampak saj pravim, kot sem že prej povedal, tisti dve menjavi v zadnji vrsti sta marsikaj porušili.

Kako pomembni sta vlogi Iličića in Oblaka? Predvsem Oblak igra v vrhunskem klubu v vrhunski ligi in je rojeni zmagovalec. Kako pomembno je za psihološko stanje ekipe, da sta to fanta, ki od drugih zahtevata samo profesionalnost in na koncu tisto trdo delo za zmago?

V vsaki ekipi obstaja neka hierarhija, kar pa ne pomeni, da bi si nekdo dovolil nekaj več ali kaj podobnega. Ampak od igralcev, ki igrajo na takšnem nivoju kot sta onadva, pa mogoče tudi Krhin, pričakuješ v enem momentu, da se izpostavita, da prevzameta odgovornost, da na koncu tudi pomagata mlajšim igralcem, ki prihajajo v reprezentanco. Onadva sta to naredila, onadva to delata. In pravzaprav sem v obeh dobil velika zaveznika, kar se tiče vodenja ekipe na igrišču, na treningih, kar se tiče v neformalnih pogovorih, ko selektorja ni zraven. Mislim, da je tudi to zelo pomebno. Zdaj se že nakazuje neka skupina igralcev, ki se povezujejo, ki vejo, za kaj prihajajo na reprezentančno akcijo, in kako priti do rezultata.

Matjaž Kek o vlogi Jana Oblaka

Še malo bi ostal pri Oblaku, naša kamera ga je spremljala na obeh tekmah. Videlo se je predvsem na prvi tekmi, ko je bil kapetan, da je želel vzpostaviti neko avtoriteto na igrišču. Šel je do sodnikov, spodbujal je igralce. Kako pomembno je to, kako ste vi videli njegovo vlogo na obeh tekmah, ne samo na treningu, ampak tudi na dveh tekmah?

To so stvari, o nekaterih nerad govorim, ker je to stvar slačilnice. Verjetno je kamera spremljala Jana tudi včeraj, ko smo dali tretji gol, tisto je bilo zanimivo videti. Ampak nekatere stvari so za slačilnico. Mislim pa, da je bila akcija v celoti v redu. Rekel sem, da od nekaterih igralcev pričakujem prevzemanje odgovornosti in vodenje vsega tega. A občutek imam, da gresta ta njihova želja in fanatizem tudi v neko samodokazovanje. Dokaj nepopisan list so, čeprav niso več najmlajši. Hipoteka generacije, ki je šla v Afriko, ki je šla na svetovno in na evropsko prvenstvo pod Srečkom Katancem, ni majhna in vse se primerja s tem.

Kaj pa igra v napadu, v preteklosti se je govorilo, da Slovenija ne dosega zadetkov. Kaj je tisto, kar ste spremenili v primerjavi z vašimi predhodniki?

Jaz za nazaj ne bom govoril. Jaz sem že večkrat dejal, da sem v preteklosti tekme spremljal po televiziji in nekorektno bi bilo ocenjevati. Je pa dejstvo, da se je tudi ta ekipa sestavljala, je imela nek začetek. Kar se tiče pa mojega razmišljanja v nogometu. Ostajam pri tem, da je nogomet sestavljen iz momenta, ko imaš žogo in iz momenta, ko jo izgubiš. Ni treba pa biti zdaj preveč pameten, da vidiš, v katero smer gre sodobni nogomet. In to agresivnost, direktnost je treba v okviru danih možnosti vključiti tudi v reprezentanco. A bolj ko čas beži, več razmišljam o tem, koliko je še za narediti. Pri meni in moji sodelavcih bo to v naslednjih dneh še bolj aktualno. Javno zdaj rečem, da so moji sodelavci naredili fantastičen posel. In zelo sem vesel, da imam okrog sebe ljudi, ki upajo prevzeti odgovornost. Napadalni nogomet se zelo dobro sliši, a Slovenija je dosegala največje uspehe, ko je izhajala iz organizacije in discipline. In ko je imela posameznika, ki je tekmo reševal sam ali s soigralci. In mislim, da je ravno pri organizaciji še največ za narediti.

Kaj si želite po teh napornih dnevih in verjetno tudi noči?

Noč je bila okej. Vsi smo bili krvavi pod kožo, tu se ni treba delati finega. Naporni dnevi so bili, ampak dosti manj naporno je, ko gre vse v redu. Od prihoda igralcev, do treningov, urejenih igrišč. Vse skupaj je šlo brez večjih problemov razen omenjenih poškodb. Ko gre vse po načrtu, je lažje energijo prenesti na druge. Jasno, da sem zmatran, potreboval bom dva, tri dni, da pridem k sebi. Je pa tako pri nas, Slovencih. Šest točk letvico dvignejo zelo visoko. S kontinuiteto dobrih iger je težko in tu je pred menoj velik izziv. Nisem človek, ki bi gledal proti evropskemu prvenstvu, ni pa človeka, ki si ga ne bi želel. Razmišljam že o Makedoniji in Skopju. Hitro reagiram, jasno je, da bomo morali razširiti selekcijo. Treba bo zelo hitro pogledati kakšnega igralca, pobrati tisto, kar imamo doma in zunaj.

So zanimiva imena v beležki?

Pravočasno boste izvedeli. Bi pa omenil še en moment. Ni lahko igrati zapored dveh tekem doma. Tudi to je bila ena specifika, ko ti prva tekma da takšen rezultat in te lahko hitro zapelje. Skupino smo naredili zanimivo, udarili se bomo z direktnimi nasprotniki. Stanje točk je mogoče realno, mi pa hodita po glavi tisti dve izgubljeni točki proti Makedoniji. Je pa to povezano v en ciklus, ki je dokaj nenavaden, ker se vse zgodi v enem letu in ni časa za pripravljalno tekmo. Tako živimo od treninga do treninga, od tekme do tekme.

Zdaj prihajata Severna Makedonija in Avstrija. Kaj ste si zapisali v beležko, da je treba popraviti v primerjavi s prvima tekmama?

Dejstvo je, da smo dobro začeli v Izraelu. V Haifi smo igrali bolje kot sinoči. Makedonija je bil rezultat čisto realen, ker so bili Makedonci dobri, mi pa manj prepričljivi. Zdaj se bo razpletlo. Zelo pomembno bo, kako bodo igralci nastopali v klubih, če nas bodo zaobšle poškodobe. Pričakujem, da bo Mevlja v novem klubu dobil večjo minutažo. Večjo minutažo, upam, da bo dobil tudi Krhin. Slovenija ne bo mogla funkcionirati na 12, 13 igralcih. Upam, da se tega zavedajo tudi tisti, ki včeraj niso dobili priložnosti.