Napadalec Rennesa Georginio Rutter je dosegel peti zadetek za Francoze. Foto: EPA

Španija je na uvodu skupinskega dela najprej remizirala z Argentino (0:0), nato pa premagala Tadžikistan (5:1) in Kamerun (2:0). V osmini finala je bila boljša od Senegala (2:1). Francozi so na poti med najboljših osem odpravili Čile (2:0), Južno Korejo (3:1) in Haiti (2:0), v osmini finala pa še Avstralijo (4:0).

Igralec madridskega Atletica German Valera je v 9. minuti poskrbel za vodstvo Španije, nato pa so blesteli Francozi. Nianzou Kouassi in Nathanael Mbuku sta že v prvem polčasu zrežirala preobrat. V drugem polčasu so mladi galski petelini zadeli še štirikrat.

Evropski velesili sta s to generacijo 2002 sicer poraženki polfinala preteklega evropskega prvenstva do 17 let.

V polfinale sta se že konec tedna prebili dve reprezentanci. Mehika je z 1:0 ugnala Južno Korejo, Nizozemska pa je bila s 4:1 boljša od Paragvaja. Zadnjega polfinalista bo dal dvoboj med Brazilijo in Italijo.

Evropski prvaki že v polfinalu

Svetovno prvenstvo bi sicer moral gostiti Peru, vendar so ga prestavili v Brazilijo zaradi pomanjkljive organizacije. Pred dvema letoma so slavili Angleži, ki pa ne branijo naslova, saj so bili izločeni v skupinskem delu letošnjega evropskega prvenstva. Maja na Irskem so slavili Nizozemci pred mladimi Italijani, oboji pa zdaj krojijo razplet turnirja v Braziliji.

Francozi blestijo na svetovnem prvenstvu do 17 let

Četrtfinale:

MEHIKA – Južna Koreja 1:0

NIZOZEMSKA – Paragvaj 4:1

ŠPANIJA – FRANCIJA 1:6 (1:2)

Valera 9.; Kouassi 21., Mbuku 36., Lihadji 46., Pambele 54., Rutter 59., Aouchiche 93.

BRAZILIJA – ITALIJA

Polfinale, četrtek:

MEHIKA – NIZOZEMSKA

Ob 20.30 (prenos na MMC TV):

ŠPANIJA/FRANCIJA – BRAZILIJA /ITALIJA

Finale bo v nedeljo ob 23.00 s prenosom na MMC TV.