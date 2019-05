Diego Godin je prvič zaigral za Atletico avgusta leta 2010. Foto: EPA

Kapetan ene izmed najboljših obramb zadnjih let je z Atleticom enkrat osvojil špansko prvenstvo in dvakrat slavil v Evropski ligi. Dvakrat je igral v finalu Lige prvakov.

"Atletico je moj klub, družina in dom. Zelo težko se je posloviti, saj sem tu preživel najlepša leta svoje kariere. Lani sem zavrnil Manchester United, zdaj je čas, da se poslovim," je obkrožen s soigralci in trenerjem Diegom Simeonejem na novinarski konferenci povedal 33-letni Urugvajec.

In zakaj se je odločil za odhod? "Tukaj bi igral do 40. leta, a je to nemogoče. Nismo dosegli dogovora glede nove pogodbe, zato odhajam, nič drugega," je povedal Godin., ki je za Atletico odigral 387 tekem.

Klub, ki se ga največkrat omenja kot naslednjega, je milanski Inter.