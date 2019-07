Prvič po letu 1998 v finalu afriškega prvenstva reprezentanci vodita domača selektorja. A Aliou Cisse in Djamel Belmadi sta otroštvo in mladost preživela v istem pariškem predmestju Champigny-sur-Marne, kjer sta se naučila nogometa. Foto: AP

V skupini C so pred tremi tedni z golom Youcefa Belailija slavili Alžirci, kar pa je bil sploh edini gol, ki so ga na turnirju prejeli Senegalci.

Senegal drugič igra finale afriškega prvenstva, leta 2002 so izgubili s Kamerunom po 11-m, takrat je bil kapetan levov iz Terange Aliou Cisse, zdaj selektor, pred 17 leti pa tragični junak, saj je zapravil zadnjo 11-m. Karizmatični Cisse je vzpostavil izredno disciplinirano izbrano vrsto, ki zdaj že 431 minut ni prejela gola.

V golu je izjemen Alfred Gomis (SPAL), ki pa je bil ob porazu v skupinskem delu še rezervist, zato pa ubranil 11-m v polfinalu Tuniziji, kar je tlakovalo pot do zmagovitega avtogola v podaljšku (*1:0). V obrambi bo zaradi kartonov manjkal poveljnik Kalidou Koulibaly (Napoli), kar bo Senegalcem težko nadomestiti. V napadu se vse vrti okoli prvega zvezdnika Sadiouja Maneja (3 goli in podaja), končno je Ismaila Sarr prepričal selektorja in naj bi začel v prvi postavi.

Alžirija je svoj edini naslov osvojila leta 1990, ko je tudi gostila prvenstvo, leta 1980 pa je izgubila proti Nigeriji. Zasedba Djamela Belmadija je dobila vseh šest tekem prvenstva, v četrtfinalu proti slonom sicer šele po 11-m, v zadnjih sekundah polfinala pa jih je s prostega strela odrešil prvi zvezdnik Riyad Mahrez (3 goli in podaja). Puščavske lisice imajo zabetonirano enajsterico, v konici je sicer glede na priložnosti neučinkoviti Baghdad Bounedjah, sredina pa je glavni adut z Bennacerjem in Feghoulijem. Obramba s prekaljenim Raisom M'Bolhijem je v zadnjih dveh tekmah prejela po en gol, a ni bila tako impresivna kot senegalska.

Alžirija ni izgubila že 12 tekem oziroma od oktobra lani, zgodovinsko je medsebojno za razred boljša od Senegala z izkupičkom 13-5-4, zadnja senegalska zmaga je stara 11 let, a zdaj je v igri največja afriška nagrada.

32. AFRIŠKI POKAL NARODOV

FINALE, Kairo

Danes ob 21.00:

SENEGAL - ALŽIRIJA

Tekma za 3. mesto:

Tunizija - NIGERIJA 0:1 (0:1)

Ighalo 3.