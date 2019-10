Vivianne Miedema in soigralke so na letošnjem svetovnem prvenstvu v Franciji osvojile srebro. V finalu so bile Američanke boljše z 2:0. Foto: Reuters

Slovenija igra v skupini A, kjer ima po dveh krogih tri točke za zmago nad Kosovom in porazom proti Rusiji. Vodi Nizozemska s šestimi točkami in razliko v zadetkih 10:0, sledi Rusija prav tako s šestimi točkami, Slovenija in Kosovo imata po tri točke, Turčija in Estonija pa sta še brez točk.

Izbranke Boruta Jarca se pripravljajo v Prekmurju. "Vsi smo komaj čakali, da se akcija začne, igralke so komaj čakale prvi trening. Vsi, od prvega do zadnjega, delajo zavzeto. To je nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi. To je posebno darilo," je dejal Jarc.

Na njegovem seznamu so Dominika Čonč (AC Milan), Pamela Begič (Apollon), Kaja Eržen (AS Roma), Kristina Erman (Ferencvaros), Mateja Zver (St. Polten), Sara Agrež (Turbine Potsdam), Zala Meršnik (Turbine Potsdam), Lara Prašnikar (Turbine Potsdam), Lara Ivanuša (Tavagnacco), Nika Babnik (Tavagnacco), Maja Zajc (Krim), Evelina Kos (Olimpija), Ana Milović (Olimpija), Zala Vindišar (Olimpija), Špela Kolbl (Pomurje Beltinci), Kaja Korošec (Pomurje Beltinci), Sara Makovec (Pomurje Beltinci), Anja Prša (Pomurje Beltinci), Špela Rozmarič (Pomurje Beltinci), Lana Golob (Radomlje/ZDA), Zala Kuštrin (Radomlje) in Sara Ketiš (Bari).

Jarc želi preživeti prvo bitko in se osredotočiti na Turčijo

"Ni kaj dodati na temo Nizozemske. Tekma z evropskimi prvakinjami in drugo ekipo z zadnjega svetovnega prvenstva je darilo. Da se naše igralke sploh lahko merijo s tako kakovostno ekipo. Po drugi strani pa se ne mislimo preveč ubadati z njimi. V strokovnem štabu smo jih analizirali, vem, kaj, kdo in kje so. Zdaj osredotočenost usmerjamo na naše igralke, na našo fazo napada in branjenja," je pojasnil Jarc.

"Ostajamo realni. Bistveno je, da preživimo to bitko in da pridemo iz nje zdravi, da bomo nared za obračun proti Turčiji," še priznava selektor glede tekme z Nizozemkami, ki imajo nekaj težav s poškodbami, a so kakovostno vseeno na višji ravni. Njihova glavna nevarnost je igralka Arsenala Vivianne Miedema, ki je pri 23 letih že pri 83 nastopih in 63 golih v reprezentančnem dresu.

V kvalifikacijah skupaj nastopa 47 ekip, Anglija je kot gostiteljica že uvrščena na EP. Nanj se bodo neposredno uvrstili zmagovalci devetih kvalifikacijskih skupin in tri najboljše drugouvrščene ekipe. Preostalih šest drugouvrščenih ekip čakajo dodatne kvalifikacije.