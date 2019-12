Kvalifikacije za svetovno prvenstvo leta 2022 v Katarju bodo potekale od marca do novembra leta 2021. Foto: EPA

Deset bo zmagovalcev kvalifikacijskih skupin, tri pa bodo prišle iz dodatnih kvalifikacij. V teh dodatnih kvalifikacijah bo igralo deset drugouvrščenih ekip iz kvalifikacijskih skupin ter dva najboljša zmagovalca skupin Lige narodov 2020/21.

Uefa je potrdila, da bo uporabljala sistem VAR v končnici Lige narodov marca 2020, prav tako pa tudi v kvalifikacijah za SP 2022, a mora to potrditi še Mednarodna nogometna zveza.

Spremembe so doletele tudi Ligo prvakinj. Ta bo od sezone 2021/22 dalje imela tudi skupinski del, v katerem se bo merilo 16 ekip. S spremembami tekmovanja – trženje in TV-pravice bodo centralizirane od skupinskega dela naprej (zdaj je le finale) – si želijo podvojiti doseg in vrednost lige prvakinj.

Z novim sistemom, v katerem bo osmino finala zamenjal skupinski del s štirimi skupinami s po štirimi ekipami, bo 20 odstotkov več tekem. Po dve najboljši ekipi iz vsake skupine bosta napredovali v četrtfinale.

Pred skupinskim delom pa bosta še dva kroga, v prvem bodo ekipe igrale na miniturnirjih, v drugem pa po eno tekmo doma in v gosteh. Najboljših šest nacionalnih zvez bo prispevalo po tri ekipe, od sedme do 16. pa po dve. Vse druge bodo lahko imele po enega predstavnika.