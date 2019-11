Za zaključek neuspešnih kvalifikacij za Euro 2020 se izbrana vrsta Matjaža Keka danes v ponedeljek zbira v Kopru, kjer bo popoldne na stadionu Bonifika opravila prvi trening v okviru prirav na zadnji dve tekmi. V soboto Slovenija v Ljubljani ob 18.00 gosti zadnjeuvrščeno Latvijo, za konec v 10. krogu igre za evropsko prvenstvo pa Slovenci gostujejo v torek pri Poljakih, vodilni reprezentanci skupine G.

Najmlajši igralec, ki je kadarkoli in pred predpisano mejo 16 let zaigral v Prvi ligi, veliki talent, ki pa so mu poškodbe povsem iztirile kariero. A zdaj je Haris Vučkić zdrav in kot osrednji napadalec tudi v strelski formi. Foto: AP

Vrnitev v mesto reprezentančnega debija

Pred 7 leti in pol je ravno v Kopru Haris Vučkić bil prvič in edinkrat član slovenske izbrane vrste - proti Škotski je 29. februarja 2012 odigral zadnjih 20 minut remija 1:1. Sledile so serijske poškodbe pri Newcastle, izbruh pri Rangersih leta 2015 in iskanje nove sredine. Na Nizozemskem pri Twenteju je nekdaj veliki talent Domžal našel zdravje in formo v konici napada, potem ko je bil vso kariero vzgajan kot napadalni vezist.

S 6 prvenstvenimi goli v 11 krogih Eredivisie si je prislužil prvi reprezentančni vpoklic Matjaža Keka, kar je v nedeljo potrdil s 7. golom sezone, ko jez atraktivnim zadetkom tlakoval pot do zmage Twenteja nad PEC Zwolle z 2:1.

Sedmi ligaški gol Vučkića - pod prečko za 1:0

Dva gola pred rojakom

Zdaj si 27-letni Ljubljančan kot prvi strelec kluba iz Enschendeja deli 4. mesto na lestvici strelcev tudi z asom Ajaxa Dušanom Tadićem, medtem ko se je Twente utrdil na 5. mestu, le točko za četrtim Vitessom Tima Matavža, ki je v 13. krogu Eredivisie izgubil doma z Groningenom. Matavž po udarnem štartu sezone ostaja pri 5 golih.

Benjamin Verbič zadel za remi Dinama v Köbenhavnu

Če sta bila Vučkićev zadetek in gol Benjamina Verbiča med tednom v Evropski ligi, predvsem plod predvsem kakovostnega zaključnega strela, je bil sezonski prvenec Petra Stojanovića mojstrovina razigranega moštva, pri čemer pa je od začetka do konca ključno vlogo odigral slovenski bočni branilec.

Stojanović prispeval k petardi nad Rožmanom

Dinamo Zagreb blesti v Ligi prvakov, kjer je po šokantnem razpletu s Šahtarjem (3:3) še naprej bori za napredovanje, sočasno so doma prevzeli vodstvo, ki ga zdaj samo povečujejo. Jezo nad zapravljenima dvema goloma prednosti v sodnikovem podaljšku proti Ukrajincem so Zagrebčani stresli nad Rijeko. Na nedeljskem derbiju hrvaškega prvenstva so na Rujevici s kar 5:0 razbili četo Simona Rožmana, slednji je doživel tretji zaporedni ligaški poraz in padec na 5. mesto HNL-ja.

16 tekem od 23 možnih, zamenjan samo dvakrat. gol na Rijeki in podaja proti Atalanti, 3 rumeni kartoni in kopica očitkov medijev je jesenski sezonski izkupiček Petra Stojanovića pri Dinamu Zagrebu. Foto: EPA

Index: Slovenec najšibkejši člen

Najlepša akcija petarde se je odvila v 20. minuti, ko je še na sredini akcijo začel Petar Stojanović, si izmenjal tri dvojne podaje in po petki Petkovića prefinjeno spodkopal žogo za prvi gol sezone. S prstom na ustih in rokami na ušesih je 24-letni Ljubljančan poslal jasno sporočilo kritikom. V minulem tednu se je namreč Index razpisal, da je ravno Stojanović najšibkejša točka Dinama in da mora trener Nenad Bijelica najti drugo rešitev za desni bok obrambe, če ne želi zapravljati točk Lige prvakov. A v sredo ob zapravljeni prednosti s 3:1 je bil Stojanović že na klopi in ni mogel biti grešni kozel purgerjev.

Odmevna Indexova kritika je vrh bodic in očitkov na račun nogometaša, ki bi kot branilec najprej moral poskrbeti za obrambne naloge in šele nato za prodore in predložke v napadu. Otrok Interblocka je sicer bil kot mladinec krilni vezist, pri Mariboru pa se je prekvalificiral v bočnega branilca, kjer tudi igra pri Dinamu vse od zimskega prihoda leta 2016.

In kaj pravijo statistika in številke Opte, iz katerih izhajajo algoritemske ocene? Po SofaScore je Stojanović s povprečno oceno 6,33 po 4 tekmah LP-ja res najslabše, 14., ocenjeni igralec Dinama. A po WhoScored, ki iz istih podatkov malce več teže daje napadalnemu delu, ima Stojanovič povprečno oceno 6,66 in je deveti igralec Dinama, ki v Ligi prvakov igra s stalno udarno enajsterico in uporablja stalne 3 menjave. Nižjo oceno v prvi postavi imata vratar Dominik Livaković in vezist Nikola Moro.

A v reprezentanci po umiku Nejca Skubica na desnem bočnem položaju Petar Stojanović ostaja prva izbira, kar se bržkone še nekaj časa ne bo spremenilo.

Bohar zadel, Živec podal

V kategoriji nereprezentantov omenimo dva zadetka dveh razigranih slovenskih nogometašev. Damjan Bohar še najprej blesti na Poljskem, kjer je s 7 goli peti strelec prvenstva. V nedeljo je Prekmurec in spomladi še Kekov izbranec popeljal Zaglebio Lubin v vodstvo proti Rakowu Czestochowi. Bohar je s pritiskom sprva povzročil izgubljeno žogo gostov, nato pa slabo izbito žogo spremenil v gol. Drugi Slovenec pri bakrenih Saša Živec je bil podajalec za drugi gol domačega kluba, a končalo se je z remijem 2:2.

Tretji gol in prva podaja Kra(n)merja

V švicarskem prvenstvu je že tretji krog zapored zadel Blaž Kramer, ki s pridom izbrablja priložnost v konici napada Züricha. Na nedeljski domači tekmi proti Sionu je 23-letni Celjan zadel že v 3. minuti, ko je samo spretno podstavil nogo po predložku z leve strani, ki ga je poslal Marco Schönbächler. Kramer je soigralcu uslogo vrnil v 4. minuti nadaljevanja, ko se je po preigravanju namesto za strel odločil za hitro podajo na drugo vratnico za odločilni tretji gol FCZ-ja, ki je na koncu slavil s 4:2.

