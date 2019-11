Josip Iličić je z Atalanto dogovorjen, da bo po novem prejemal pol milijona evrov več, hkrati pa se je pogodba podaljšala še za dve leti, ko jih bo Kranjčan štel že več kot 35 let. Foto: EPA

Pred tednom dni smo v nogometnih ladjah lahko pisali o strelski eksploziji in kar šestih golih slovenskih reprezentantov, a tokrat sta nedeljski izključitvi zasenčila sredna gola, pri čemer je šlo za ista nogometaša. Jaka Bijol je bil najprej CSKA-jev junak v ruskem pokalu, Josip Iličić pa za veliko točko Atalante v Neaplju, slika se je obrnila in na zadnji tekmi sta oba postala osmoljenca. Mladi vezist si je nespametno privoščil dva prekrška za rumeni karton v razmiku treh minut, navdihnjeni ustvarjalec napada pa se je spozabil po prejetem udarcu s komolcem in sam vzel pravico v svoje roke oz. kar noge.

(Ne)upravičena izključitev Iličića?

"Ne želim več komentirati sodniških odločitev. Lykogiannis je bil že opomnjen in z novim rumenim kartonom bi bil prav tako izključen. Iličić je napravil malo neumnost," je takoj po domačem porazu Atalante proti Cagliariju (0:2) trener Gianpiero Gasperini moral priznati, da je bil Iličićev odziv kljub Grkovemu udarcu s komolcem v obraz nepotreben. "Ni delovalo, da gre za močan udarec," je na novinarski konferenci trener posredno vseeno dal vedeti, da je bila odločitev preostra in je pričakoval obojestransko izključitev.

Izključitev je bila medvedja usluga Atalanti, ki je proti Cagliariju končala kar nekaj nizov. La Dea je brez gola ostala prvič po 23. februarju (pri Torinu 0:2), predtem je kar na 11 prvenstvenih tekmah dosegla vsaj po dva gola. 16. februarja (1:3 z Milanom) so Lombardi tudi doživeli zadnji poraz v Bergamu. Foto: EPA

Po dveh izrednih predstavah zdaj padle štirice

Za izpad v 39. minuti je Iličić prejel tretji neposredni rdeči karton v Serii A, z 10 igralci je bila pa tudi najbolj napadalna ekipa Italije nemočna proti razigranemu Cagliariju in doživela neprijeten domač poraz, s čimer je izgubila dodatni stik z vodilnim dvojcem Serie A Juventus – Inter. Po neučinkovitih igrah v septembru se je Iličić po reprezentančnem razočaranju v oktobru našel pri Atalanti in bil na zadnjih tekmah prva violina: trije goli in podaja v tednu dni.

Za predstavo proti Udineseju, ko je bil vpleten v prvih pet golov Boginje, je prejemal najvišje mogoče ocene, tako algoritemske kot časopisne. Zdaj so mu prisodili skoraj najnižje mogoče: Gazzetta in Corriere 4, WhoScored 4,9. "Tretji rdeči karton v Serii A je bila velika neumnost," so zapisali pri La Gazzetti dello Sport."Odziv iz malega nogometa proti Lykogiannisu je norost," so bili ostri pri Corriere dello Sport.

Dva milijona letno vse do 35. leta

Vse skupaj se je zgodilo nekaj dni po odmevni novici, da je vse dogovorjeno in pripravljeno za izboljšano in podaljšano pogodbo med Atalanto in Iličićem. V petkovi izdaji je rožnata Gazzetta razkrila, da sta Kranjčan in klub iz Bergama pred tedni sklenila nov dogovor, čemur je tudi sledila strelska eksplozija črno-odre številke 72.

Dva milijona evrov neto letne plače, in to vse do poletja 2023, ko bo star že 35 let, bo po novem prejemal Josip Iličić, pišejo v Italiji. Doslej je Iličić prejemal 1,5 milijona evrov letno, dosedanja pogodba pa je veljala do poletja 2021. S podpisom nove pogodbe bo postal najbogatejši člen Atalante, ki pa izboljšanje ponujajo tudi drugim ključnim možem. Za primerjavo: Atalanta je po plačah šele 13. klub Serie A, Jojo je daleč od Top 20, kapetan Interja Samir Handanović pa prejema kar 3,2 milijona evrov letno.

Se bo odkupil proti Man Cityju?

S tem bo konec ugibanja in snubljenja bogatejših italijanskih klubov, ki so lani pozimi (Roma) in letos poleti (Napoli) vneto kupovali in prepričevali tako Atalanto kot Kranjčana, da je pri 31 letih še vedno čas, da naredi korak višje v hierarhiji italijanskega nogometa.

Novi Josip Iličić, nepredvidljiva nevarnost desnega krila Atalantinega napada, se bo zdaj kljub upravičenim očitkom o preostri izključitvi moral nekaj časa hladiti v prvenstvu. Zagotovo ga je pa rdeči karton še dodatno motiviral, da bo v sredo na San Siru v Milanu pokazal nekaj več v Ligi prvakov, ko Atalanta v za napredovanje izgubljenem položaju gosti Manchester City, a vsaj za zabavno tekmo polno golov bo poskrbljeno.

Iličić za izenačenje v Neaplju (xG 0,33)

Edini preostali gol kakega slovenskega reprezentanta v preteklem tednu pripada Jaki Bijolu, ki je z izrednim golom v sodnikovem podaljšku odločil pokalni dvoboj CSKA – Ufa, katere člani so kar trije Slovenci. V 93. minuti se je rezervist Bijol odkril, prejel podajo, se z obratom otresel prvega branilca, drugega pa preigral in nato še mirno zabil za 1:0 in napredovanje rdeče armade v četrtfinale pokala. Briljantna poteza rezervista, s katero je navdušil navijače Moskovčanov in ruske medije.

Gol Bijola v slogu Zidana? (tako se sprašuje klubski YT-kanal)

A v nedeljo je sledilo grenko razočaranje na derbiju pri Zenitu. 20-letnik iz Vuzenice si je kot pokalni junak prislužil nastop v prvi enajsterici, šele šestič na 19 nastopih v sezoni 2019/20. CSKA je ob koncu 1. polčasa po zaslugi Nikole Vlašića povedel v Sankt Peterburgu, a nadaljevanje je začinil prav Bijol. V 51. minuti je prejel prvi rumeni karton, že v 54. minuti pa drugega, ko je nespretno posredoval z visoko nogo.

Ponesrečeno Bijolovo izbijanje za izključitev

475 minut igre v švicarskem prvenstvu je Blaž Kramer čakal na prvi gol, za drugega je nato potreboval samo še 70 minut. Zaradi poškodbe prvega napadalca Zuricha Mimouna Mahija bo ostal v prvi postavi vsaj še na nedeljski tekmi s Sionom. Foto: Osebni arhiv Blaža Kramerja

Legenda čisto zares oživela

Ni kaj, Kramer je čisto pravi Kraner, tako da kar ponovimo zapis izpred tedna. Pred leti se je v komentarjih pod rubriko nogometne ladje veliko pisalo o Kranerju, imaginarnem slovenskem nogometnem čudežu. Zaradi podobnosti priimka in tudi nogometne poti se je na MMC-jev fenomen marsikdo spomnil ob zgodbi Blaža Kramerja.

Prejšnjo nedeljo je Blaž Kramer pri Zürichu v desetem ligaškem nastopu dočakal veliki trenutek, in to kakšnega – s prvencem je odločil veliki švicarski derbi Zürich – Basel (3:2). Med tednom je 23-letnemu Celjanu kot celotni ekipi levov spodletel pokalni izziv – vodilni švicarski klub Young Boys jih je razbil s 4:0.

Po Baslu usoden še za Thun

A zato je Kramer znova zablestel v nedeljo, ko je 191 cm visoki napadalec izkoristil vlogo osrednjega napadalca na gostovanju pri Thunu. Po napaki domače obrambe v 40. minuti je Antonio Marchesano v ogenj poslal Slovenca, ki je bil prvi pri žogi in s spodkopanim strelom poskrbel za edini gol na tekmi. Drugi zaporedni zmagoviti gol Kramerja za Zürich, pri katerem je, mimogrede, reprezentant Denis Popović spremljal rojaka z rezervne klopi.

Kakšne bodo Kekove spremembe za Latvijo in Poljsko?

Dovolj za selektorja Matjaža Keka? Odgovor bo znan že v torek, ko bo na Brdu ob 13. uri predstavljen novembrski reprezentančni seznam za zadnji dve kvalifikacijski tekmi Eura 2020, ko Slovenijo čakati srečanji z Latvijo (sobota, 16. novembra) in Poljsko (torek, 19. novembra). Selektor je po oktobrskih porazih in prespanih nočeh napovedal, da so spremembe nujne in potrebne, a da hkrati ostaja pri načelu, da za izbrano vrsto igrajo trenutno najboljši slovenski nogometaši.

SLOVENIJA (24+2) za S. Makedonijo in Avstrijo po izboru Matjaža Keka

* ‒ Zaradi poškodb se Črnigoj in Zahović nista udeležila oktobrskega zbora, na katerega sta bila naknadno vpoklicana Janža in Gnezda Čerin.