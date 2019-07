Aljaž Bedene je bil razočaran na novinarski konferenci. Foto: MMC RTV SLO

Prvi favorit Fabio Fognini se je poškodoval v sredo in osvojil le dve igri proti rojaku Stefanu Travaglii. Domači adut Borna Ćorić se je šele vrnil po poškodbi in takoj je izpadel proti kvalifikantu Salvatorju Carusu. Bedene, ki je v četrtek praznoval 30. rojstni dan, je izločil branilca naslova Marca Cecchinata in tudi v petek zvečer je bil v uvodnem nizu boljši tekmec.

Nanizal je štiri igre zapored in osvojil prvi niz s 7:5. V drugem nizu je Srb precej bolje serviral, forhend je deloval brezhibno. Vseeno je imel Bedene v deveti igri tri priložnosti za znižanje na 4:5, ki pa jih ni unovčil. V ključnih trenutkih je naredil preveč neizsiljenih napak, usodna pa je bila tretja igra odločilnega niza. Po dveh urah in 32 minutah je Lajović zmagal s 5:7, 6:3 in 6:3 in je zdaj tudi favorit za zmago na turnirju.

Bedeneta v Umagu spodbujal tudi Luka Dončić

Neugodni servisi Lajovića

"Mislim, da sem odigral zelo dobro. Odigral sem tri dobre dvoboje ta teden, tenis se vsekakor izboljšuje. Seveda sem si želel še več. Že nekaj časa sem v dobri formi, a sem imel kar nekajkrat zelo neugoden žreb," je na novinarski konferenci pojasnil Bedene.

"Ključna je bila priložnost za brejk v tretjem nizu, ko je prišel k mreži in sem iz ugodnega položaja zadel v mrežo. Nikoli ne želim zadeti tekmeca v telo. Hotel sem jo poslati mimo njega, vendar sem zadel v mrežo. Preveč sem bil pazljiv. Ena slaba igra v tretjem nizu je odločila. Težave sem imel z njegovim "kick" servisom. Malo tekmecev ima tak način servisa," je poudaril Ljubljančan, ki je kar šestkrat izgubil servis.

Spodnje perilo se mu je zarezalo v kožo

Po prvi igri zadnjega niza je poklical fizioterapevta: "Na začetku odločilnega niza sem moral vzeti zdravniški odmor, saj se mi je spodnje perilo zarezalo v kožo. Zelo je peklo. Sploh nisem mogel normalno hoditi, fizioterapevt me je namazal in nato je bilo takoj bolje. Če bi v tej sezoni dobil več dvobojev, bi zelo verjetno tudi tokrat zmagal. Letos nimam veliko dvobojev na turneji ATP."

Velika zamujena priložnost

"To je velika zamujena priložnost, saj so vsi favoriti turnirja v Umagu izpadli. Izmed vseh, ki so ostali v žrebu, je Lajović zdaj favorit. Mislim, da je mogoče zmagati na turnirjih serije 250, če v žrebu ni nobenega igralca iz elitne deseterice, ki je takrat tudi v pravi formi. Vsekakor lahko osvojim turnir te kategorije. Ko bo prišla priložnost, jo moram zgrabiti. Res je, da še nisem osvojil turnirja ATP do zdaj," je razlagal 87. igralec sveta, ki je trikrat izgubil v finalu. Leta 2015 ga je v Čenaju premagal Stan Wawrinka, pred dvema letoma je bil v Budimpešti boljši Lucas Pouille, lani pa v Buenos Airesu še Dominic Thiem.

Luka Dončić in njegovo dekle Anamaria Goltes sta navijala za Bedeneta. Foto: ATP Umag 2019

Tudi v Portorožu nima take podpore s tribun

Vzdušje je bilo sijajno, oba igralca sta imela številne navijače. Slovenci so v Umagu na vsakem koraku, saj je tudi zabavni del turirja izjemno pester in se zavleče pozno v noč. "Takega vzdušja pri nas ni niti na Davisovem pokalu. Tudi v Portorožu nimam take podpore s tribun. Vedno je užitek igrati pred polnimi tribunami. Slovenci nikjer drugje nimamo tega privilegija. Na vseh drugih turnirjih imajo tekmeci večjo podporo. Zame je Umag domač turnir in vsako leto se veselim prihoda."

Navijači vseskozi prosili Dončića za "selfieje"

Na tribuni je bil glavni zvezdnik Luka Dončić. 20-letni novinec leta v Ligi NBA je v družbi dekleta Anamarie Goltes, Luke Rupnika in prijateljev navijal za najboljšega slovenskega igralca. Dončić je imel ogromno dela med vsemi odmori, saj so navijači želeli "selfije" z najboljšim slovenskim športnikom lanskega leta.

"Lepo je, da je prišel Luka Dončić s prijatelji in vsi so navijali zame. Seveda sem ga spoznal in tudi Luko Rupnika," je dodal Bedene, ki so se mu malce podrli načrti: "Želel sem igrati kvalifikacije Hamburga, a se je dvoboj končal po 21.00, kar pomeni, da so me vzeli iz kvalifikacijskega žreba in ne smem igrati tega turnirja. Zdaj sem bom prijavil na kakšen challenger, saj ne želim biti prost vse do Portoroža. Vmes imam tudi nekaj dni za dopust."

Favorita za nedeljski finale v Umagu sta zdaj Srba Dušan Lajović in Laslo Đere.