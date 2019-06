Nadzornik ATP na turnirju v Londonu je Avstralca Nicka Kyrgiosa zaradi dveh incidentov kaznoval s plačilom 20.000 dolarjev. Kyrgios je v navalu jeze zgrabil stol in ga zalučal po igrišču, si je prvi izpad privoščil v prvem krogu. Po neki sodniški odločitvi je najprej grozil, da bo zapustil igrišče, nato se je delal norca iz linijskega sodnika, pred zmago proti Špancu Robertu Carballesu Baeni pa je izgubljal čas in si čez ograjo ogledoval dvoboj na sosednjem igrišču. V četrtek se je Kyrgios srečal s Felixom Auger-Aliassimom in izgubil s 5:7 v tretjem nizu. Ko mu je tekmec odvzel odločilni servis za zmago, je Avstralec zalučal lopar preko tribun z gledalci. Kygrios se ni umiril niti na novinarski konferenci, kjer je sodnike obtožil, da imajo dvojna merila in da za svoje napake ne odgovarjajo oziroma niso kaznovani.