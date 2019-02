Peter Prevc je na svetovno prvenstvo za krajšanje časa med tekmami in treningi vzel tri knjige, med njimi tudi biografijo Zlatana Ibrahimovića. Foto: www.alesfevzer.com

"Petru trenutno manjka več stvari. Zagotovo je glavno, da se gibljivost gležnja izboljša. Posledično bo boljše tudi ravnotežje. Potrebuje mehkobo in sproščenost. Več dobrih skokov mora ponavljati na treningu. Zdaj mu jih že uspe več, a vmes se prikrade še kakšen slabši. Ko bo na tekmi naredil dva lepa, bo tudi rezultate imel serijsko boljše," je o najboljšem slovenskem skakalcu zadnjih let povedal glavni trener Gorazd Bertoncelj, ki zaradi omenjenih težav v pripravljalnem obdobju rezultatsko od Petra več pričakuje naslednjo sezono: "Če bo zdravje v redu, zagotovo, saj je pred to imel težave. Zdravniki so rekli, da, ko je imel po operaciji to bakterijo in je sledila še ena operacija, je to res zelo težka zadeva. Ni kar tako. Težko je kar takoj veliko pričakovati od njega, saj je gleženj najpomembnejši del telesa pri skakalcih."

Po Willingenu jezen nase

Bertoncelj Petru zaupa, saj ta lahko s svojimi izkušnjami predvsem na ekipni tekmi veliko da moštvu. Tako je bilo tudi na primer v Willingenu, kjer je postavil pomemben kamenček v mozaiku tretjega mesta na moštveni preizkušnji. "To zaupanje me predvsem pomirja, po drugi strani pa je skoraj obvezujoče, saj je treba zaupanje upravičiti," je dejal najstarejši izmed bratov Prevc, ki je na zadnji postaji pred Seefeldom v Willingenu pokazal nekaj spodbudnih skokov, a mu je nato v nedeljo na zadnji tekmi znova spodletelo: "Z začetkom v Willingenu sem kar zadovoljen. Petek je bil dober, sobota sicer malo slabša, v nedeljo pa je zmanjkalo nabojev in so bili le še slepi. Sem bil po tekmi kar zelo jezen nase."

"V petek so bili recimo skoki na tekmi boljši kot na treningu. V Willingen sem šel samozavesten in sproščen. Osnova je bila ekipna tekma iz Lahtija. Bil sem pomirjen, a se potem žal forma ni stopnjevala. Vseeno je treba biti umirjen, nato pa tako ali tako forma pokaže, koliko boš lahko sproščen v naslednjih dneh. Zadovoljen sem, da grem na svetovno prvenstvo, žal pa moji nastopi niso neka ravno dobra popotnica. Pred sezono je bil cilj, da bi se konstantno uvrščal med najboljših 20, a se to ne dogaja. Kot pravim, popotnica ni dobra, a se bom boril do konca," je pred potjo na Tirolsko razlagal v Ljubljani .

V tej zimi je nastopil le na devetih tekmah in le trikrat osvojil točke svetovnega pokala. Foto: EPA

V Predazzu 2013 srebrn in bronast

Zmagovalec svetovnega pokala sezone 2015/16 se je odpravil na peto svetovno prvenstvo. Slovensko odpravo sestavlja šest skakalcev in 26-letni skakalni as iz Dolenje vasi poudarja, da si mora mesto za nastop na tekmah še zagotoviti. "Mislim, da ima samo Timi zagotovljeno mesto za vsako preizkušnjo, ki nas čaka. Za ostale pa se od srede naprej začenja boj," pravi Peter, ki se zaveda, da se rezultatska krivulja težko kar 'čez noč' povsem spremeni: "Da se boriš za finale, nato pa kar naenkrat za medalje, je težko, da bi takšno spremembo naredil en skok. Potem je vse toplo-hladno. Če pa se počasi stopnjuje, je pa dobro za samozavest. Treba je ostati sproščen in verjeti vase, da se lahko v dneh pred tekmo še napreduje."

Na svetovnih prvenstvih je Prevc že osvojil tri medalje. Po bronu z ekipo v Oslu leta 2011 se je dve leti kasneje v Predazzu okitil s srebrom in bronom na posamičnih tekmah. Dve leti kasneje je bil zelo blizu tudi v Falunu, kjer končal tik pod odrom za zmagovalce. Zdaj, ko mu ne gre po načrtih, pravi, da motivacija vseeno ostaja: "Glavna je, če mi uspe dober skok in vem, da sem tako še vedno lahko med deset. S tem se po neuspehu potolažiš."

V Seefeldu skakal le enkrat

Letos najprej skakalce čaka boj za medalje na Bergislu v Innsbrucku, ki ga je Peter zaradi slabe forme v tej zimi izpustil. Tri leta pa zdaj minevajo, ko je tam – kasneje je tudi osvojil zlatega orla – zmagal: "Innsbruck je zame najtežja skakalnica, na kateri sem zmagal. Vsako leto mi je bila komplicirana, ne glede na to ali sem se boril za vrh ali ne. Treba se bo z njo spopasti."

Nato sledi selitev na srednjo napravo – Prevc je na takšni osvojil tudi olimpijsko kolajno –, kjer se v Seefeld podaja v neznano: "Tam sem bil le enkrat na alpskem pokalu, a od tega je minilo že precej časa. Vmes so skakalnico prenovili, tako da na tej še nisem skakal. Sicer treniramo na srednjih napravah, a so te tekme vedno potem zahtevne. Vsaka manjša napaka pri doskoku se pozna. V nekaj metrih so razvrščeni od prvega do 25. mesta. Tudi te tekme niso ravno tako lepe, kot so na večjih."