Anamarija Lampič je z 12. mestom prišla do novih točk svetovnega pokala. Skupno je 21. Foto: EPA

Od številčne slovenske ženske zasedbe je s kvalifikacijami uspešno opravila le Lampičeva, ki je s številko 1 tudi odprla ta del tekmovanja. S časom 2:50,62 je zasedla 15. mesto. Najhitrejša je bila s časom 2:45,15 Američanka Sophie Caldwell.

Višnarjeva 31., Fabjanova 40., Čebaškova 45.

Le za 13 stotink je izločilne boje na 31. mestu zgrešila Katja Višnar, ki je z 8. mestom v Ruki (v klasični tehniki) odlično začela sezono. Vesna Fabjan je svojo prvo tekmo na najvišji ravni v tej sezoni končala na 40. mestu, Alenka Čebašek pa je zasedla 45. mesto. Edini slovenski predstavnik v moški konkurenci Šimenc je imel 19. čas kvalifikacij.

Lampičeva šesta v polfinalni skupini

Sledili so izločilni boji. Lampičeva je bila v drugi polfinalni skupini šesta, zadnja, z 27,65 sekunde zaostanka. Šimenc je bil v drugi četrtfinalni skupini sicer peti, predzadnji, vendar je imel le 1,63 sekunde zaostanka za Francozom Richardom Jouvejem, ki je slavil, polfinale pa je zgrešil za 83 stotink. Lampičeva je bila v tem delu tekmovanja v zadnji, peti skupini, zanesljivo druga.

Zmagi za Linn Svahn in Johannesa H. Klaeba



Najboljši trije v moški konkurenci (od leve proti desni): Lucas Chanavat, Johannes H. Klaebo in Havaard Solaas. Foto: EPA

Zmagala sta Linn Svahn s Švedske in Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo. Zvezdnik Klaebo je v zaključku strl odpor Francoza Lucasa Chanavata, odločil je šele fotofiniš, tretji je bil drugi Norvežan Havaard Solaas (+1,36). Klaebo je s tretjo zmago v sezoni in 40. skupno v karieri še povečal vodstvo v seštevku svetovnega pokala.

Dvajsetletna Svahnova, ki je bila šele na svoji drugi tekmi v svetovnem pokalu najhitrejša v vseh tekih dneva, v katerih je sodelovala, je v finalu za 55 stotink ugnala Američanko Sophie Caldwell. Tretja je bila najboljša Norvežanka Maiken Caspersen Falla (+0,55), drugo mesto pa je izgubila po fotofinišu.

V nedeljo tekmi na 10 in 15 km

V nedeljo bosta še tekmi v prosti tehniki na 10 km za tekačice in na 15 km za tekače. Konec naslednjega tedna bodo nato tekme v sprintu, posamično in ekipno, potekale v Planici.

SMUČARSKI TEKI - SVETOVNI POKAL DAVOS, šprint Prosto, 1,5 km (Ž): 1. L. SVAHN ŠVE 2:38,54 2. S. CALDWELL ZDA +0,55 3. M. CASPERSEN FALLA NOR 0,55 4. S. NILSSON ŠVE 0,91 5. N. NEPRJAJEVA RUS 1,05 6. J. SUNDLIG ŠVE 4,78 12. A. LAMPIČ SLO 31. K. VIŠNAR SLO 40. V. FABJAN SLO 45. A. ČEBAŠEK SLO Prosto, 1,5 km (M): 1. J.-H. KLÄBO NOR 2:21,51 2. L. CHANAVAT FRA +0,05 3. H.-S. TAUGBOEL NOR 1,36 4. S.-B. SKAR NOR 1,54 5. G. RETIVUH RUS 3,19 6. S. HAMILTON ZDA 4,82 23. M. ŠIMENC SLO