Policija na severu osvobodila še 150 zlorabljenih učencev

Moškega, ki je imel v lasti več šol, je policija že prijela

MMC RTV SLO, Reuters

Pretresljivi prizori s severa Nigerije. Foto: Reuters

Nigerijska policija je iz verske šole na severu države, že v četrti tovrstni operaciji ta mesec, v soboto rešila 150 učencev, v celem mestu pa več kot 1.000. V šoli so trdili, da učence učijo koran, dejansko pa so bili žrtve zlorab in mučenja.