Novinarji bodo morali izkazati poznavanje naukov predsednika Šija. (Fotografija je simbolična.) Foto: Reuters

Kitajski medijski regulator je prejšnji mesec poslal obvestilo več kot desetim državnim medijskim organizacijam v Pekingu, v katerem zaposlene obvešča, naj se pripravijo na izpit s področja poznavanja Šijevega nauka. Novinarji ga bodo opravili s posebno propagandno aplikacijo, razvito letos, uspešno opravljeni izpit, ki naj ne bi bil zahteven, pa bo pogoj za obnovitev novinarske izkaznice.

V preteklosti so morali kitajski novinarji izkazati razumevanje "marksističnih novinarskih idealov", da so dobili novinarsko izkaznico.

Kot poroča Guardian, večina meni, da bo novo pravilo kmalu veljalo za kitajske novinarje po vsej državi. Obvestilo naj bi prejeli tudi najmanj dve medijski organizaciji zunaj Pekinga.

Preizkus naj bi potekal na začetku oktobra, razdeljen bo na pet delov. Dva bosta posvečena Šijevim naukom o socializmu za novo dobo in njegovim "pomembnim mislim o propagandi", piše Media Reform, novičarski profil na kitajskem družbenem omrežju WeChat.

Kitajska skoraj na dnu lestvice novinarske svobode

Kitajska je ena najmanj svobodnih držav za novinarje. Na letošnji lestvici organizacije Novinarji brez meja se je uvrstila na 177. od 180 mest, in sicer pred Eritrejo, Severno Korejo in Turkmenistan. Med novinarji in novinarkami je razširjena samocenzura, grozijo jim zaporne kazni, pomembno delo pa opravljajo predvsem novinarji, neodvisnih medijev, ki preiskujejo primere lokalne ali korporativne korupcije.

Neimenovani novinar iz pokrajine Šandong je dejal, da novi ukrep "ne pomeni veliko", a da vendarle gre za "omejevanje javne razprave".

Oblasti stopnjujejo nadzor nad mediji in spletom, kjer je dostop do tujih spletnih strani že omejen, vključno z novičarskimi portali. Julija se je pojavil predlog, po katerem bi bili državljani kaznovani, če bi objavili informacije, ki bi "kršile družbeno moralo" ali bi povzročale "škodljive družbene učinke".

Ši je v preteklosti že zahteval zvestobo novinarjev. Leta 2016 je osebju treh državnih medijev v Pekingu dejal, da so "propagandna fronta in da morajo imeti partijo v družinskem imenu".

Nekateri novinarji novemu ukrepu nasprotujejo, drugi so manj kritični. "Zahodni mediji že lahko poročajo o čemer koli, še vedno pa upoštevajo ideologije svoje države," je dejal neimenovani novinar časnika v jugovzhodni pokrajini Gižou.