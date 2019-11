Kaos v univerzitetnem kampusu. Foto: Reuters

Območje kampusa politehnične univerze je že več dni prizorišče napete konfrontacije med protestniki in policijo. V kampusu je več sto protestnikov, ki so v nedeljo na policiste metali molotovke in streljali puščice, ti pa so zagrozili z uporabo pravih nabojev.

Ostati ali oditi?

Skupina protestnikov je skušala kampus zapustiti, a jim je policija to preprečila z uporabo solzivca. "Rekli so nam, da lahko neovirano odidemo, nato so nas napadli. Očitno je šlo za past," je dejal eden izmed protestnikov, ki je opozoril, da so izčrpani ter da že občutijo pomanjkanje zalog hrane in vode. Nekateri bi radi ostali zabarikadirani v stavbah v kampusu, drugi bi radi odšli. "Nihče pa se ne želi predati," je dodal za Guardian. Nekateri protestniki potrebujejo tudi zdravniško pomoč.

Policija je proti protestnikom uporabila solzivec in vodni top tudi v drugih območjih Hongkonga ter več deset ljudi aretirala.

Hongkonško vrhovno sodišče je medtem odločilo, da je bila prepoved uporabe naglavnih mask, ki jo je sprejela vlada, neustavna.

Za več pravic in svoboščin

Protesti so Hongkong zajeli junija, protestniki pa na njih izražajo jezo zaradi krčenja demokratičnih pravil v finančni metropoli. Demonstranti zahtevajo odstop hongkonške voditeljice Carrie Lam, svobodne volitve, neodvisno preiskavo policijskega nasilja nad protestniki ter nekaznovanje za doslej več kot 4.000 prijetih protestnikov.

Potem ko je policija začela nasilno zatirati večje organizirane proteste, so protestniki uporabili nov pristop, v katerem manjše skupine blokirajo ulice in uničujejo javno infrastrukturo na različnih koncih mesta. S tem jim je uspelo zapreti več delov železniške mreže ter blokirati poslovanje trgovin in delovanje šol. Študenti so s somišljeniki tudi zavzeli več univerz po mestu.

V Hongkongu potekajo najhujši protesti v zadnjih letih. Foto: Reuters

Javnost pa vse bolj razdvaja dejstvo, da so se na ulice Hongkonga v soboto podali vojaki kitajske ljudske armade. Ti so v športnih oblačilih v formacijah in na jasne ukaze čistili ulice ter odstranjevali blokade, kar je pri prebivalcih vzbudilo različne občutke.

Nasprotniki protestov so njihovo prisotnost pozdravili in med drugim opozarjali, da ulice niso varne za nikogar, za njihovo čiščenje in popravila uničene infrastrukture pa morajo plačevati vsi davkoplačevalci. Drugi pa so prepričani, da gre za svarilo Pekinga protestnikom, da se potrpljenje kitajskih oblasti izteka.

Kitajski predsednik Ši Džinping je prejšnji teden hongkonške oblasti pozval, naj "resno kaznujejo" vse nasilneže, osrednji kitajski časopis People's Daily pa je zapisal, "da v Hongkongu ni nikakršnega prostora za kompromise".