Benjamin Netanjahu je v kampanji uporabil plakate, na katerih se rokuje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Foto: Reuters

Tudi tokrat se pričakuje podoben izid kot pred petimi meseci. Namreč največji stranki, Netanjahujev desni Likud in sredinsko Modro-belo zavezništvo, sta precej izenačeni. Četudi je po raziskavah javnega mnenja v manjši prednosti Likud, pa bo Netanjahu znova zelo težko sestavil koalicijo. Zato tudi ni popolnoma izključena možnost tretjih volitev. Predsednik države Reuven Rivlin je sicer zagotovil, da bo naredil vse, da bi jih preprečil.

Glavni tekmec Netanjahuja je Beni Ganc. Foto: Reuters

Netanjahu je po predčasnih volitvah 9. aprila od predsednika dobil mandat za sestavo vlade, ker je bil blok desničarskih in verskih strank močnejši od skupine sredinskih, levičarskih in arabskih strank. Netanjahu je zaradi tega v parlamentu dobil več priporočil za sestavo vlade kot njegov tekmec, vodja Modro-belega zavezništva Beni Ganc, sicer nekdanji načelnik generalštaba izraelske vojske. Toda dozdajšnjemu premierju ni uspelo sestaviti koalicije in kneset se je razpustil.

Pomembna vloga manjših strank

Ganc s svojim zavezništvom vztraja, da se ne bo pogajal z Likudom, dokler ga vodi politik, nad katerim visi senca obtožb o korupciji. Netanjahu, ki je vse obtožbe zanikal, je na drugi strani obljubil, da ne bo oblikoval vlade narodne enotnosti, temveč močno desničarsko vlado. Premier je v predvolilni kampanji napovedal, da bo priključil dolino reke Jordan na okupiranem Zahodnem bregu, s čimer je razburil Palestince in želel pridobiti podporo bolj nacionalističnih volivcev. Znova je poudaril zavezo priključitve izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, piše BBC.

Bo odločilno vlogo pri sestavi koalicije znova odigral Izrael Bejtenu Avigdorja Libermana? Foto: Reuters

Pomembno vlogo bi tokrat utegnile imeti manjše stranke, predvsem Izrael Bejtenu pod vodstvom Avigdorja Libermana, ki ji podpora javnosti po prejšnjih volitvah raste. Liberman sicer vztraja, da ne bo sodeloval v vladi, ki jo bo vodila judovska verska zakonodaja. Po aprilskih volitvah je bil prav Lieberman tisti, ki je blokiral Netanjahujeve poskuse oblikovati koalicijo, pri čemer se je skliceval na neskladja s premierjevimi ultraortodoksnimi zavezniki.

Nova koalicijska pogajanja naj bi se začela že takoj po zaprtju volišč. Po mnenju analitikov bi tokrat lahko odločilno vlogo igrala volilna udeležba. Če bo nizka, bodo imele od tega koristi desničarske in verske stranke, ki imajo iz ideoloških razlogov v povprečju zvestejše volivce.