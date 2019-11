Hrvaška bo morala vložiti več sto milijonov dolarjev v posodobitev doniranih oklepnikov. Ta tip oklepnika je začela ameriška vojska uporabljati leta 1988. Foto: EPA

Podpredsednik hrvaške vlade in minister za obrambo Damir Krstičević je dogovor z ZDA o nabavi oklepnikov prvič potrdil na konferenci o prihodnosti hrvaške obrambne industrije in novih tehnologijah, ki je pred dnevi potekala v Zagrebu v organizaciji hrvaškega ministrstva za obrambo in časopisa Jutranji list.

Minister je dejal, da so hrvaški predstavniki v ZDA že izbrali 60 oklepnikov, še 24 pa jih bodo dobili postopno. Posodobitev oklepnikov bo potekala v tovarni specializiranih vozil Đuro Đaković v Slavonskem Brodu, ki bo z novim poslom lahko premostila krizo poslovanja, s katero se letos spopada.

Krstičević je izpostavil, da ima to podjetje tudi potencial za partnerstvo z ameriškim podjetjem BAE Systems, ki namerava v tem delu Evrope ustanoviti regionalno središče za remont ameriških oklepnikov. Meni, da ne bo šlo samo za prenos tehnologije, temveč tudi za neposredna vlaganja ameriškega partnerja, je poročal zagrebški časopis. Po načrtih ZDA bodo oklepniki Bradley v oboroženih silah do leta 2045.

Oklepniki Bradley model M2A2 ODS (Operation Desert Storm) s topom kalibra 25 milimetrov, ki jih je Hrvaška izbrala, so po Krstičevićevih besedah v zelo dobrem stanju. Ocenil je, da bodo v posodobitev vsakega izmed 60 oklepnikov morali vložili med dva in tri milijone dolarjev.

Proces zamenjave opreme ruskega porekla

Hrvaška bo za prevzem ameriških oklepnikov dobila tudi 25 milijonov dolarjev v okviru programa za spodbujanje programov dokapitalizacije v Evropi (European Recapitalization Incentive Program, ERIP), ki so ga v Washingtonu sprejeli leta 2018. Gre za orodje, s katerim nameravajo pospešiti proces zamenjave vojaške oborožitve in opreme ruskega porekla v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Grčiji, Severni Makedoniji in Slovaški z zahodno vojaško tehnologijo.

Z uresničitvijo programa Bradley bo Hrvaška izpolnila tudi zahteve za usposobljenost znotraj zveze Nato, ko gre za mehanizirani pehotni bataljon.

Krstičević je ponovil, da je med prednostnimi projekti posodobitve hrvaških oboroženih sil tudi nabava vojaških letal četrte generacije. Po Krstičevićevih besedah bo pristojna hrvaška državna komisija kmalu poslala ponudbe potencialnim dobaviteljem vojaških lovcev. Med prednostnimi nalogami za prihodnje leto je tudi nabava še štirih ameriških helikopterjev black hawk.

Hrvaški obrambni minister je na konferenci pohvalil tudi hrvaško obrambno industrijo, ki zaposluje približno 3.000 delavcev. Med drugim je izpostavil, da družba Čateks proizvaja tkanine za opremljanje celotne Slovenske vojske, so zapisali na spletni strani hrvaškega ministrstva za obrambo.