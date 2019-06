Študija Berlinskega inštituta za populacijo in razvoj je ugotovila, da je državam na vzhodu Afrike uspelo zajeziti rast populacije s kombinacijo izobraževanja ljudi in ozaveščanjem pomena uporabe kontracepcije. Foto: Reuters

47 najmanj razvitih držav na svetu naj bi imelo najhitreje rastoče število populacije, kar bo v prihodnosti predstavljalo svojevrsten izziv za trajnostni razvoj, ugotavljajo v ponedeljek objavljenem poročilu Zdrućeni narodi (ZN).

V poročilu World Population Prospects ZN ocenjuje, da bo več kot polovica vsega svetovnega prebivalstva v Indiji, Nigeriji, Pakistanu, Demokratični republiki Kongo, Etiopiji, Tanzaniji, Indoneziji in v ZDA.

Zanemarljiv ni podatek, da naj bi Indija po številu prebivalcev do leta 2017 prehitela celo Kitajsko, v kateri naj bi se število prebivalcev med letoma 2019 in 2050 znižalo za 2,2 odstotka.

Najvišja stopnja rodnosti v Podsaharski Afriki

Na območju Podsaharske Afrike naj bi se rast populacije do leta 2050 zvišala za kar 99 odstotkov. Na tem območju je trenutno stopnja rodnosti 4,6 na vsako žensko, v primerjavi s stopnjo 1,7 v Evropi in Severni Ameriki.

Čeprav je stopnja rodnosti v Podsaharski Afriki padla v primerjavi z letom 1990, ko je bila 6,3, še vedno ostaja med najvišjimi na svetu.

V Evropi vsak četri prebivalec star 65 let

Medtem ko imajo eni deli sveta hitro rast prebivalstva, pa se drugi z enako hitrostjo starajo, kot recimo v Evropi in državah Severne Amerike. Do leta 2050 bo vsak četrti prebivalcev držav v omenjenih delih sveta star najmanj 65 let.

Že leta 2018 je bilo prvič v zgodovini na svetovni ravni ljudi starih najmanj 65 let več kot tistih, starih manj kot pet let.

Priporočila ZN za sprejem ustreznih ukrepov

ZN je ob tem državam izdal priporočila za sprejem ustreznih ukrepov za demokratske projekcije, med drugim pomoč za otroke in starostnike, priložnosti za delo in zaposlitev za države s starajočim prebivalstvom.

Hkrati pa se je v državah v razvoju zvišala starost delovno aktivne populacije, kar bi lahko na območjih, kot so Podsaharska Afrika, deli Azije, Latinske Amerike in Karibov, pripomoglo k bolj umirjeni rasti števila prebivalcev.

"Da bi imeli korist od te demografske vrzeli, bi morale vlade investirati v izobraževanje in zdravje še posebej mladih ljudi in ustvariti pogoje za trajnostno gospodarsko rast," so zapisali v poročilu.

Poročilo ZN-a prav tako predvideva, da bi lahko bilo število prebivalcev do leta 2100 že 11 milijard.