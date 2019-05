V zadnjih tednih potekajo številni protesti zagovornikov pravice žensk do izbire. Foto: EPA

Sodnik Carlton Reeves je v odločitvi spomnil, da so že bili v podobnem položaju. Lani so namreč v tej zvezni državi prepovedali splav po 15 tednih od spočetja, a je zakon padel na sodišču kot neustaven. "Država se je odzvala s sprejetjem še bolj restriktivnega zakona," je izpostavil Reeves.

Zakon, ki ga je podpisal guverner Misisipija Phil Bryant, dovoljuje izjeme zaradi zdravstvenih zapletov, ne pa v primerih incesta ali posilstva. Sodnik je presodil, da zakonodaja krši pravice žensk, še posebej upoštevajoč, da večina žensk splav naredi šele po šestem tednu nosečnosti. Takrat je običajno pri zarodku mogoče zaznati srčni utrip.

Bryant je odločitev sprejel z razočaranjem. "Kot guverner sem se zavezal, da bom storil vse v svoji moči za zaščito življenja. Vedno znova smo zakonodajna oblast in jaz storili prav to," je dejal v izjavi. Napovedal je, da bo začasno blokado skušal odpraviti.

V ZDA je več kot deset zveznih držav doslej sprejelo zakone, ki drastično omejujejo pravico do splava. Tako so omejile pravico žensk do splava, kolikor jim je dopuščala odločitev vrhovnega sodišča v primeru Roe proti Wade iz 70. let prejšnjega stoletja, s katero so Američanke dobile pravico do splava po vsem ozemlju ZDA. Pred tednom dni so predlog zakona o prepovedi splava po srčnem utripu zarodka potrdili v Misuriju, predtem pa letos tudi v Kentuckyju, Ohiu, Misisipiju in Georgii. Najstrožji zakon na tem področju so sicer pred dnevi sprejeli njihovi kolegi v Alabami, kjer zdravnikom, ki bi si opravili splav ne glede na trajanje nosečnosti, grozi 99 let zapora.