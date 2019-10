Na Pogačarjevem trgu so se znova zbrali ljubitelji čokolade. Foto: MMC RTV SLO

V prestolnici že sedmo leto zapored poteka sejem Čokoljana, na katerem se s pestro ponudbo predstavlja več kot 50 ponudnikov najrazličnejših čokoladnih izdelkov in drugih sladkih dobrot. Kot vsako leto je tudi letošnja ponudba med stojnice zvabila številne obiskovalce, ki lahko uživajo tako v tradicionalnih čokoladnih izdelkih kot tudi v bolj nenavadnih in inovativnih jedeh, kot so čokoladni kebab, čokoburger in pisane pravljične pite.

Kot nam je povedala organizatorka dogodka Maja Kralj, je eden od namenov Čokoljane čokolado predstaviti tudi kot pozitivno živilo in ne zgolj zdravju škodljivo razvado. Kot pravijo organizatorji, ima čokolada v zmernih količinah namreč ogromno pozitivnih učinkov na telo. "Zaradi vsebnosti serotonina tudi izboljšuje naše počutje in tako živimo bolj srečno. Prizadevamo si približati kakovostno čokolado in čokoladne izdelke z odličnim okusom," so organizatorji zapisali na spletni strani dogodka.

Na festivalu čokolade letos nastaja velika čokoldna slika Ljubljane. Foto: MMC RTV SLO

Kulinarični sejem na Pogačarjevem trgu spremlja tudi zabavni program, podobno kot lani pa ima dogodek tudi umetniško noto. Lani je iz čokolade nastala skulptura ljubljanskega zmaja, letos pa glavno atrakcijo predstavlja velika čokoladna slika, ki jo na prizorišču iz čokolade ustvarjata študenta ljubljanske Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Pri čokoladnem ustvarjanju so se jima pridružili tudi najmlajši obiskovalci Čokoljane, ki sodelujejo pri risarskih delavnicah.

Na ljubljanskem festivalu lahko obiskovalci ponovno vidijo in okusijo, kako bogat in raznovrsten je svet čokolade, največji "čokoholiki" pa lahko dobijo tudi poseben certifikat.

Nekaj utrinkov s Čokoljane si lahko ogledate v fotogaleriji.