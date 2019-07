Slavni kuhar je znan po značilnem črnem klobuku. Foto: Reuters

Kuharja restavracije, ki je v francoskih Alpah na meji s Švico, je močno razburila ocena njegove restavracije v Michelinovem vodniku po restavracijah. Po njegovih besedah so v oceni trdili, da je v svoji hrani uporabil ceneni čedar, kar zanika. Michelinovi ocenjevalci so restavraciji odvzeli prestižno tretjo zvezdico, kar naj bi zaposlene pahnilo v večmesečno depresijo. Zdaj zahtevajo, da njihove restavracije sploh ne ocenjujejo več in da umaknejo opis restavracije v njihovi rdeči knjižici restavracij.

Mednarodni direktor Michelinovega vodnika po restavracijah, Gwendal Poullennec, je v odgovor dejal, da so restavracijo obiskali večkrat letos in vsakič odlično ocenili izkušnjo. Kot pravi, pa je za tri zvezdice treba pokazati nekaj več, česar v La Maison de Bois niso storili. V vodniku je sicer restavracija dobila odlično oceno, a je glaven očitek predvsem cena za meni, za katerega boste odšteli 395 evrov.

Michelinovi priročniki so sveta knjiga kulinarike. Foto: Reuters

Poullennec je kuharja Veyrata pozval, naj energijo raje usmeri v izboljšanje restavracije, namesto da poskuša vplivati na ocenjevalce. Kot pravi, so ocenjevalci v službi strank in ne kuharjev in restavracije ne bodo umaknili iz vodnika. Enak umik je leta 2018 želel tudi vodja kuhinje iz restavracije Le Suquet, saj ni želel dodatnega pritiska. Željo so mu sprva izpolnili, a so ga letos znova uvrstili v vodnik.

Michelinov vodnik sta začela ustvarjati ustanovitelja tovarne pnevmatik Andre in Edouard Michelin, z željo svojim uporabnikom ponuditi ideje za izlete. V dvajsetih letih prejšnjega stoletja so dodali ocenjevanje restavracij in hotelov, pozneje pa še znamenito ocenjevanje s tremi zvezdicami.

Tri Michelinove zvezdice so najprestižnejša nagrada v svetu kulinarike, ki jo dosežejo le redke restavracije. Največ restavracij s tremi zvezdicami je v Franciji, za Slovenijo pa vodnika za zdaj še ni. Izguba zvezdice je hud udarec, ki jo je zvezdniški kuhar Gordon Ramsay označil kot hujšega od ločitve z dekletom.